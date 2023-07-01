https://crimea.ria.ru/20230701/rossiyskie-voennye-okonchatelno-zachistili-zonu-u-antonovskogo-mosta-1129743557.html

Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского моста

Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского моста - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского моста

Вооруженные силы России завершили ликвидацию украинских военных на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T08:33

2023-07-01T08:33

2023-07-01T09:33

новости

антоновский мост

владимир сальдо

херсонская область

группировка войск "днепр"

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России завершили ликвидацию украинских военных на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.По словам Сальдо, в боевой операции участвовали бойцы отряда "Шторм", 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады."Все, никаких "плацдармов" на левом берегу нет. Если попробуют сунуться крупными силами — будут так же получать, но в большем масштабе", — заключил он.О попытках украинских сил переправиться через Днепр в районе Антоновского моста и спрятаться под сохранившимися пролетами СМИ сообщали с начала недели. Накануне Владимир Сальдо заявил, что "российские артиллеристы группировки "Днепр" успешно топят лодки, на которых боевики пытаются переправиться на левый берег".Антоновский мост — единственный автомобильный мост, соединяющий Херсон, находящийся на западной стороне Днепра, с частью Херсонской области на другом берегу. Обеспечивает транспортную связь города с Алешками, Голой Пристанью и другими населенными пунктами левобережья.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более 80 снарядовИнформация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейкГруппировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста

https://crimea.ria.ru/20230628/ukrainskaya-drg-unichtozhena-pri-popytke-vysadki-na-ostrov-antonovskiy-1129691808.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, антоновский мост, владимир сальдо, херсонская область, группировка войск "днепр", новые регионы россии