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Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского моста
Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского моста - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского моста
Вооруженные силы России завершили ликвидацию украинских военных на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T08:33
2023-07-01T08:33
2023-07-01T09:33
новости
антоновский мост
владимир сальдо
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группировка войск "днепр"
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России завершили ликвидацию украинских военных на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.По словам Сальдо, в боевой операции участвовали бойцы отряда "Шторм", 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады."Все, никаких "плацдармов" на левом берегу нет. Если попробуют сунуться крупными силами — будут так же получать, но в большем масштабе", — заключил он.О попытках украинских сил переправиться через Днепр в районе Антоновского моста и спрятаться под сохранившимися пролетами СМИ сообщали с начала недели. Накануне Владимир Сальдо заявил, что "российские артиллеристы группировки "Днепр" успешно топят лодки, на которых боевики пытаются переправиться на левый берег".Антоновский мост — единственный автомобильный мост, соединяющий Херсон, находящийся на западной стороне Днепра, с частью Херсонской области на другом берегу. Обеспечивает транспортную связь города с Алешками, Голой Пристанью и другими населенными пунктами левобережья.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более 80 снарядовИнформация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейкГруппировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста
https://crimea.ria.ru/20230628/ukrainskaya-drg-unichtozhena-pri-popytke-vysadki-na-ostrov-antonovskiy-1129691808.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, антоновский мост, владимир сальдо, херсонская область, группировка войск "днепр", новые регионы россии
Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского моста
Сальдо заявил о зачистке территории возле Антоновского моста от ВСУ
08:33 01.07.2023 (обновлено: 09:33 01.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России завершили ликвидацию украинских военных на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, в боевой операции участвовали бойцы отряда "Шторм", 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады.
"Все, никаких "плацдармов" на левом берегу нет. Если попробуют сунуться крупными силами — будут так же получать, но в большем масштабе", — заключил он.
О попытках украинских сил переправиться через Днепр в районе Антоновского моста и спрятаться под сохранившимися пролетами СМИ сообщали с начала недели. Накануне Владимир Сальдо заявил, что "российские артиллеристы группировки "Днепр" успешно топят лодки,
на которых боевики пытаются переправиться на левый берег".
Антоновский мост — единственный автомобильный мост, соединяющий Херсон, находящийся на западной стороне Днепра, с частью Херсонской области на другом берегу. Обеспечивает транспортную связь города с Алешками, Голой Пристанью и другими населенными пунктами левобережья.
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