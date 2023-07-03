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Уничтожены сотни боевиков: потери ВСУ в зоне спецоперации

Уничтожены сотни боевиков: потери ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Уничтожены сотни боевиков: потери ВСУ в зоне спецоперации

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили около 600 украинских боевиков и более 50 единиц техники противника, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T15:49

2023-07-03T15:49

2023-07-03T15:49

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили около 600 украинских боевиков и более 50 единиц техники противника, сообщает Минобороны.Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком направлении: до 260 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия за сутки уничтожили более 90 украинских солдат, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 190 военных убитыми и ранеными, а также два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе американская БМП Bradley, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30.На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицу Д-30.На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 боевиков ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы "Мста-Б".За минувшие сутки российские подразделения войск подавили 16 попыток ВСУ атаковать на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направленияхЧитайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях - ШойгуШойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУОтражены 18 попыток атак и высадка диверсантов - потери ВСУ за сутки

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