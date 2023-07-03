https://crimea.ria.ru/20230703/shoygu-nazval-chislo-unichtozhennykh-tankov-leopard-pri-kontrnastuplenii-vsu-1129771794.html

Шойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ

Шойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Шойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ

Российские военные на трех основных направлениях уничтожили 920 единиц бронетанковой техники вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 16 немецких танков... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T13:07

2023-07-03T13:07

2023-07-03T13:11

сергей шойгу

министерство обороны рф

сво

потери всу

вооруженные силы россии

танки leopard

поставки западного оружия украине

новости

контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские военные на трех основных направлениях уничтожили 920 единиц бронетанковой техники вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 16 немецких танков Leopard. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам министра, количество уничтоженных танков Leopard составляет практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией.Руководитель оборонного ведомства отметил, что всего с 4 июня на всех направлениях ВСУ лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения.Ранее Шойгу заявил, что украинские войска после начала контрнаступления понесли значительные потери и снизили темп, в попытках провести перегруппировку. Об относительном затишье накануне сказал и президент России Владимир Путин. Однако российский лидер выразил мнение, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы.ВСУ начали контрнаступление 4 июня, однако ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике, проинформировал ранее Владимир Путин. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии, и никаких шансов у Киева нет. По данным на конец июня, российские войска уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую технику.Ранее в рамках ПМЭФ президент, отвечая на вопрос о втягивании НАТО в украинский конфликт, заявил, что американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации, – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУЗапад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВОИм просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230611/v-chem-slabost-tankov-leopard-i-drugoy-zapadnoy-tekhniki---mnenie-eksperta-1129324200.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, потери всу , вооруженные силы россии, танки leopard, поставки западного оружия украине, новости, контрнаступление всу