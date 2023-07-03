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Шойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Шойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ
Шойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Шойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ
Российские военные на трех основных направлениях уничтожили 920 единиц бронетанковой техники вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 16 немецких танков... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T13:07
2023-07-03T13:11
сергей шойгу
министерство обороны рф
сво
потери всу
вооруженные силы россии
танки leopard
поставки западного оружия украине
новости
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские военные на трех основных направлениях уничтожили 920 единиц бронетанковой техники вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 16 немецких танков Leopard. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам министра, количество уничтоженных танков Leopard составляет практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией.Руководитель оборонного ведомства отметил, что всего с 4 июня на всех направлениях ВСУ лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения.Ранее Шойгу заявил, что украинские войска после начала контрнаступления понесли значительные потери и снизили темп, в попытках провести перегруппировку. Об относительном затишье накануне сказал и президент России Владимир Путин. Однако российский лидер выразил мнение, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы.ВСУ начали контрнаступление 4 июня, однако ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике, проинформировал ранее Владимир Путин. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии, и никаких шансов у Киева нет. По данным на конец июня, российские войска уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую технику.Ранее в рамках ПМЭФ президент, отвечая на вопрос о втягивании НАТО в украинский конфликт, заявил, что американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации, – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУЗапад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВОИм просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230611/v-chem-slabost-tankov-leopard-i-drugoy-zapadnoy-tekhniki---mnenie-eksperta-1129324200.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, потери всу , вооруженные силы россии, танки leopard, поставки западного оружия украине, новости, контрнаступление всу
Шойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ

Шойгу: армия РФ уничтожила 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard

13:07 03.07.2023 (обновлено: 13:11 03.07.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОстатки разбитой и сожженной бронетехники на улице в Артемовске
Остатки разбитой и сожженной бронетехники на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские военные на трех основных направлениях уничтожили 920 единиц бронетанковой техники вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 16 немецких танков Leopard. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard", - сказал Шойгу на селекторном совещании в понедельник.
По словам министра, количество уничтоженных танков Leopard составляет практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией.
Руководитель оборонного ведомства отметил, что всего с 4 июня на всех направлениях ВСУ лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения.
"За прошедший месяц российскими подразделениями войск противовоздушной обороны перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов", - сказал добавил Шойгу.
Ранее Шойгу заявил, что украинские войска после начала контрнаступления понесли значительные потери и снизили темп, в попытках провести перегруппировку. Об относительном затишье накануне сказал и президент России Владимир Путин. Однако российский лидер выразил мнение, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня, однако ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике, проинформировал ранее Владимир Путин. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии, и никаких шансов у Киева нет. По данным на конец июня, российские войска уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую технику.
Ранее в рамках ПМЭФ президент, отвечая на вопрос о втягивании НАТО в украинский конфликт, заявил, что американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации, – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФСВОПотери ВСУВооруженные силы РоссииТанки LeopardПоставки западного оружия УкраинеНовостиКонтрнаступление ВСУ
 
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