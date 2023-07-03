Шойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ
Шойгу: армия РФ уничтожила 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard
13:07 03.07.2023 (обновлено: 13:11 03.07.2023)
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОстатки разбитой и сожженной бронетехники на улице в Артемовске
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские военные на трех основных направлениях уничтожили 920 единиц бронетанковой техники вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 16 немецких танков Leopard. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard", - сказал Шойгу на селекторном совещании в понедельник.
По словам министра, количество уничтоженных танков Leopard составляет практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией.
Руководитель оборонного ведомства отметил, что всего с 4 июня на всех направлениях ВСУ лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения.
"За прошедший месяц российскими подразделениями войск противовоздушной обороны перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов", - сказал добавил Шойгу.
Ранее Шойгу заявил, что украинские войска после начала контрнаступления понесли значительные потери и снизили темп, в попытках провести перегруппировку. Об относительном затишье накануне сказал и президент России Владимир Путин. Однако российский лидер выразил мнение, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня, однако ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике, проинформировал ранее Владимир Путин. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии, и никаких шансов у Киева нет. По данным на конец июня, российские войска уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую технику.
Ранее в рамках ПМЭФ президент, отвечая на вопрос о втягивании НАТО в украинский конфликт, заявил, что американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации, – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard.
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