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Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ
Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ
Российские войска на сегодняшний день уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T16:07
2023-06-21T16:51
владимир путин (политик)
сво
поставки западного оружия украине
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Российские войска на сегодняшний день уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую технику. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что среди уничтоженных машин есть и немецкие танки Leopard, и французская колесная бронетехника, и американские бронемашины.Ранее в рамках ПМЭФ президент, отвечая на вопрос о втягивании НАТО в украинский конфликт, заявил, что американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации, – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard.Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг во время выступления на индустриальном форуме в Германии заявил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении. Такое заявление доцент кафедры истории России КФУ, кандидат исторических наук, политолог Виктор Харабуга назвал "кокетством", так как, по его мнению, у западных стран достаточно вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Выпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы - Путин"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – ПутинКонтрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы
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владимир путин (политик), сво, поставки западного оружия украине, потери всу , вооруженные силы россии, новости
Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

Путин: российские войска на данный момент уничтожили 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

16:07 21.06.2023 (обновлено: 16:51 21.06.2023)
 
© РИА НовостиРазбитая техника ВСУ
Разбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Российские войска на сегодняшний день уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую технику. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"По состоянию на сегодняшнюю ночь они (потери ВСУ – ред.) очень значительные. Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", - сказал глава государства в интервью телеканалу "Россия 1".
Путин отметил, что среди уничтоженных машин есть и немецкие танки Leopard, и французская колесная бронетехника, и американские бронемашины.
"Горят за милую душу", - прокомментировал президент.
Ранее в рамках ПМЭФ президент, отвечая на вопрос о втягивании НАТО в украинский конфликт, заявил, что американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации, – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard.
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Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг во время выступления на индустриальном форуме в Германии заявил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении.
Такое заявление доцент кафедры истории России КФУ, кандидат исторических наук, политолог Виктор Харабуга назвал "кокетством", так как, по его мнению, у западных стран достаточно вооружения.
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Владимир Путин (политик)СВОПоставки западного оружия УкраинеПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
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