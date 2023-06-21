https://crimea.ria.ru/20230621/putin-rossiyskie-voyska-nakolotili-245-tankov-i-678-bronemashin-vsu-1129536354.html

Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

Российские войска на сегодняшний день уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T16:07

2023-06-21T16:07

2023-06-21T16:51

владимир путин (политик)

сво

поставки западного оружия украине

потери всу

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Российские войска на сегодняшний день уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую технику. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что среди уничтоженных машин есть и немецкие танки Leopard, и французская колесная бронетехника, и американские бронемашины.Ранее в рамках ПМЭФ президент, отвечая на вопрос о втягивании НАТО в украинский конфликт, заявил, что американские истребители F-16 не помогут Украине и Западу в ходе спецоперации, – эти самолеты будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard.Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг во время выступления на индустриальном форуме в Германии заявил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении. Такое заявление доцент кафедры истории России КФУ, кандидат исторических наук, политолог Виктор Харабуга назвал "кокетством", так как, по его мнению, у западных стран достаточно вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Выпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы - Путин"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – ПутинКонтрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы

https://crimea.ria.ru/20230617/kiev-vybrosil-mirnyy-dogovor-s-rossiey-na-svalku-istorii--putin-1129454492.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сво, поставки западного оружия украине, потери всу , вооруженные силы россии, новости