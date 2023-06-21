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Выпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы - Путин
Выпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы - Путин - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Выпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы - Путин
Россия будет форсировать производство беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T15:36
2023-06-21T15:36
2023-06-21T16:45
владимир путин (политик)
россия
беспилотник (бпла, дрон)
сво
оборонно-промышленный комплекс россии
оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Россия будет форсировать производство беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.В ходе специальной военной операции большой вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, а также системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, добавил он. Их выпуск и совершенствование будет продолжено, заключил Путин.Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, в том числе на Запорожском направлении, однако шансов у Киева нет. В ходе контрнаступления украинские силы несут большие потери, которые как минимум в десять раз превышают утраты российской армии, отметил он. По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 7,5 тысяч военных, ими предпринято 263 попытки атаковать российские позиции. Все атаки отбиты.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступленияПровальное наступление ВСУ и укрепление России: Путин выступил на ПМЭФВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России
https://crimea.ria.ru/20230614/v-sevastopole-otkroyut-tsentr-proizvodstva-bespilotnikov---poruchenie-putina-1129372121.html
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владимир путин (политик), россия, беспилотник (бпла, дрон), сво, оборонно-промышленный комплекс россии, оружие, новости
Выпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы - Путин
Путин: Россия форсирует выпуск ударных беспилотников и поставки их в войска
15:36 21.06.2023 (обновлено: 16:45 21.06.2023)