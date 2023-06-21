https://crimea.ria.ru/20230621/zapad-prodolzhit-nakachivat-kiev-oruzhiem-vopreki-zayavleniyu-stoltenberga-1129509792.html

Запад продолжит накачивать Киев оружием вопреки заявлению Столтенберга

Запад продолжит накачивать Киев оружием вопреки заявлению Столтенберга - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Запад продолжит накачивать Киев оружием вопреки заявлению Столтенберга

Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине с целью дестабилизировать обстановку внутри России. Поэтому киевский режим продолжит получать вооружения, РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-21T07:32

2023-06-21T07:32

2023-06-20T19:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине с целью дестабилизировать обстановку внутри России. Поэтому киевский режим продолжит получать вооружения, несмотря на заявления о якобы истощении собственных запасов стран НАТО. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил доцент кафедры истории России КФУ, кандидат исторических наук, политолог Виктор Харабуга.Накануне генсек альянса Йенс Столтенберг во время выступления на индустриальном форуме в Германии заявил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении.Харабуга назвал подобные заявления "кокетством", так как у западных стран достаточно вооружения. Что они не продолжат вооружать Украину – тоже неправда, уверен он.Как полагают на Западе, добиться поставленной цели можно прежде всего путем эскалации напряженности внутри российского общества. Кроме того, отметил эксперт, впереди президентские выборы. И здесь, как полагает Харабуга, недруги России могут сделать ставку на "пятую колонну", представители которой, возможно, "развернут какую-то работу по дезинтеграции страны"."Поэтому заканчивать конфликт Западу нет смысла. Но есть смысл затягивать его. Однако они боятся, так как сейчас результаты не в их пользу: не смотря на переданные Украине довольно серьезные вооружения, ВСУ топчутся на месте", – продолжил политолог.Недовольство западных кураторов вызывают не только регулярные военные провалы Украины, заметил также Харабуга. Они не могут нащупать "слабину" – экономика России развернулась, военно-промышленный комплекс работает, обеспечение армии идет. В то же время наблюдаются значительные потери среди украинских и воюющих на стороне киевского режима солдат, даже с многолетним боевым опытом. Это аспект может вызвать недовольство уже внутри самой Украины, где "всех подряд хватают на призывных пунктах"."При этом существующего резерва вооруженных сил Украины недостаточно для достижения ранее объявленных целей, таких как прорыв фронта в Запорожской области, захват Мариуполя и выход на Мелитополь, Крым и т.д. Для выполнения такого стратегического рывка у ВСУ недостаточно сил. Поэтому Запад продолжит накачивать Киев оружием, а Зеленский и его окружение будут выполнять поставленные им задачи", – резюмировал Харабуга.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО поставила Украине 98% обещанных боевых машинЧто ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политологаПоставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогноз

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виктор харабуга, политика, поставки западного оружия украине, нато, йенс столтенберг, украина, россия, сво, мнения