https://crimea.ria.ru/20230427/nato-postavila-ukraine-98-obeschannykh-boevykh-mashin-1128393847.html

НАТО поставила Украине 98% обещанных боевых машин

НАТО поставила Украине 98% обещанных боевых машин - РИА Новости Крым, 27.04.2023

НАТО поставила Украине 98% обещанных боевых машин

Страны НАТО предоставили Украине почти все обещанные боевые машины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T13:57

2023-04-27T13:57

2023-04-27T13:57

нато

украина

йенс столтенберг

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сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Страны НАТО предоставили Украине почти все обещанные боевые машины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, трансляция которой велась на сайте НАТО.В общей сложности члены Североатлантического альянса отправили на Украину 1550 бронемашин, 230 танков и большое количество боеприпасов. Таким образом они оснастили 9 новых бронетанковых бригад и обеспечили обучение украинских военных.Украинская сторона считает объемы поставок недостаточными. Об этом сегодня в очередной раз заявил министр обороны Украины Алексей Резников."Мы имеем советскую систему, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, в которых мы не можем их взять, то надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО. Принципиально уже решено, какие это системы, а теперь нужно увеличить их количество и количество ракет к ним", - заявил Резников ведущим украинским СМИ.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что на Украину доставлены первые американские системы ПВО "Patriot". Наш эксперт оценил их количество как явно недостаточное, чтобы представлять серьезную угрозу для российской авиации.Российская сторона неоднократно заявляла, что накачивание Украины натовским оружием способствует эскалации конфликта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров информировал, что российская сторона считает боевые машины НАТО и пути их поставок законными целями для ударов.Читайте также на РИА Новости Крым:В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – ПатрушевЧто ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политологаПервая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину

https://crimea.ria.ru/20230421/v-kremle-otvetili-na-plany-nato-prinyat-ukrainu-1128301200.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, украина, йенс столтенберг, оружие, ядерное оружие, новости, политика, всу (вооруженные силы украины), сво