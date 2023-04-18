https://crimea.ria.ru/20230418/pervaya-sistema-pvo-patriot-s-boekomplektom-dostavlena-na-ukrainu-1128251761.html
Первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину
Первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину
Система ПВО Patriot с боекомплектом прибыла на Украину. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T21:57
2023-04-18T21:57
2023-04-18T21:57
оружие
поставки западного оружия украине
украина
германия
сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Система ПВО Patriot с боекомплектом прибыла на Украину. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, пишет РИА Новости.Так, согласно обновленному списку, который регулярно публикуются данные о военной помощи, оказываемой немцами Киеву, уточняется, что Германия направила украинской стороне систему ПВО Patriot с боекомплектом.Помимо этого, Киев получил от Берлина также 16 грузовиков марки Zetros. В общей сложности, у Киева теперь 76 таких автомашин. Также на Украину Германия направила еще 2 автомобиля погранохраны. Всего украинская сторона получила от ФРГ 124 таких автомашин.Ранее сообщалось, что в течение семи дней Берлин передал Киеву 500 пистолетов и 5 тысяч снарядов калибром 150 миллиметров. Такие цифры следуют из обновленного реестра на сайте минобороны ФРГ.Читайте также на РИА Новости Крым:В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – ПатрушевЧто ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога
украина
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2023
РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оружие, поставки западного оружия украине, украина, германия, сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину
ФРГ: первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена украинской стороне
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Система ПВО Patriot с боекомплектом прибыла на Украину. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, пишет РИА Новости.
Так, согласно обновленному списку, который регулярно публикуются данные о военной помощи, оказываемой немцами Киеву, уточняется, что Германия направила украинской стороне систему ПВО Patriot с боекомплектом.
Помимо этого, Киев получил от Берлина также 16 грузовиков марки Zetros. В общей сложности, у Киева теперь 76 таких автомашин. Также на Украину Германия направила еще 2 автомобиля погранохраны. Всего украинская сторона получила от ФРГ 124 таких автомашин.
Ранее сообщалось, что в течение семи дней Берлин передал Киеву 500 пистолетов и 5 тысяч снарядов калибром
150 миллиметров. Такие цифры следуют из обновленного реестра на сайте минобороны ФРГ.
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