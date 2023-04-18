Рейтинг@Mail.ru
Первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230418/pervaya-sistema-pvo-patriot-s-boekomplektom-dostavlena-na-ukrainu-1128251761.html
Первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину
Первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину
Система ПВО Patriot с боекомплектом прибыла на Украину. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T21:57
2023-04-18T21:57
оружие
поставки западного оружия украине
украина
германия
сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111467/78/1114677819_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_30647b009aa7bc6c0e7121041b555db2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Система ПВО Patriot с боекомплектом прибыла на Украину. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, пишет РИА Новости.Так, согласно обновленному списку, который регулярно публикуются данные о военной помощи, оказываемой немцами Киеву, уточняется, что Германия направила украинской стороне систему ПВО Patriot с боекомплектом.Помимо этого, Киев получил от Берлина также 16 грузовиков марки Zetros. В общей сложности, у Киева теперь 76 таких автомашин. Также на Украину Германия направила еще 2 автомобиля погранохраны. Всего украинская сторона получила от ФРГ 124 таких автомашин.Ранее сообщалось, что в течение семи дней Берлин передал Киеву 500 пистолетов и 5 тысяч снарядов калибром 150 миллиметров. Такие цифры следуют из обновленного реестра на сайте минобороны ФРГ.Читайте также на РИА Новости Крым:В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – ПатрушевЧто ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога
украина
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111467/78/1114677819_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_3f9adee59f2b2552933126b118db0474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оружие, поставки западного оружия украине, украина, германия, сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину

ФРГ: первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена украинской стороне

21:57 18.04.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Система ПВО Patriot с боекомплектом прибыла на Украину. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, пишет РИА Новости.
Так, согласно обновленному списку, который регулярно публикуются данные о военной помощи, оказываемой немцами Киеву, уточняется, что Германия направила украинской стороне систему ПВО Patriot с боекомплектом.
Помимо этого, Киев получил от Берлина также 16 грузовиков марки Zetros. В общей сложности, у Киева теперь 76 таких автомашин. Также на Украину Германия направила еще 2 автомобиля погранохраны. Всего украинская сторона получила от ФРГ 124 таких автомашин.
Ранее сообщалось, что в течение семи дней Берлин передал Киеву 500 пистолетов и 5 тысяч снарядов калибром 150 миллиметров. Такие цифры следуют из обновленного реестра на сайте минобороны ФРГ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – Патрушев
Что ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога
 
ОружиеПоставки западного оружия УкраинеУкраинаГерманияСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:57Первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину
21:55Главные события и заявления дня: 18 апреля
21:21Главные новости Крыма: 18 апреля
20:51В Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвы
20:45Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО 3:09
20:33Надо создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - Мишустин
20:20Под обстрел ВСУ попал жилой дом в Брянской области – Богомаз
20:03Курортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск
19:09Малыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку
18:52В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо"
17:58Политолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позиции
17:40Военные академии России и Китая подписали меморандум о побратимстве
16:36За сутки армии России уничтожила почти полтысячи украинских боевиков
15:49Госдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданства
15:38Трое на одного: в Алуште компании вынесли приговор за убийство
15:21Путин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны – Госдума
15:13На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию 1:40
15:03Потомок Екатерины II в Крыму: горжусь тем, что я русский и православный
14:42Бразилия обсуждает в БРИКС передачу Крыма России
14:28В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов
Лента новостейМолния