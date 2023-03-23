https://crimea.ria.ru/20230323/germaniya-za-nedelyu-otpravila-kievu-500-pistoletov-i-pyat-tysyach-snaryadov-1127740596.html

Германия за неделю отправила Киеву 500 пистолетов и пять тысяч снарядов

Германия за неделю отправила Киеву 500 пистолетов и пять тысяч снарядов - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Германия за неделю отправила Киеву 500 пистолетов и пять тысяч снарядов

В течение семи дней Берлин передал Киеву 500 пистолетов и 5 тысяч снарядов калибром 150 миллиметров. Такие цифры следуют из обновленного реестра на сайте... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T20:14

2023-03-23T20:14

2023-03-23T20:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В течение семи дней Берлин передал Киеву 500 пистолетов и 5 тысяч снарядов калибром 150 миллиметров. Такие цифры следуют из обновленного реестра на сайте минобороны ФРГ, пишет РИА Новости.Уточняется, что список оборонного ведомства ФРГ обновляется каждую неделю, указывается размер помощи, которую немецкая сторона оказывает Украине. Так, в этот раз в списке идет речь о поставке 500 пистолетов модели SFP9 SF компании Heckler & Koch, 5 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров, неназванное число ракет для РСЗО Mars 2.Кроме того, за указанный период времени ФРГ поставили на Украину две ангарные палатки, два грузоподъемника и 25 электрогенераторов.Ранее сообщалось, что помимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.Также сразу несколько стран, в том числе Польша, готовы в ближайшее время передать киевскому режиму истребители МиГ-29.Кроме того, ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что страны НАТО пересматривают свой отказ на поставку Украине боевых самолетов и рассматривают возможность передать Киеву истребители – советские МиГ-29 или американские F-16. В альянсе полагают, что без таких мер "воздушная война" продолжит идти в пользу России.В конце февраля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что при запуске производства новых истребителей, США смогут поставить их Украине через три-шесть лет. А старые модели американских боевых самолетов F-16 Киев мог бы получить в течение двух лет.По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а на подготовку всего этого уйдут годы.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад больше не может вооружать УкраинуИстребители для Украины: хорошая и плохая новость из ВеликобританииКак поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада – МИД

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, германия, оружие, поставки западного оружия украине, сво, новости, в мире