https://crimea.ria.ru/20230422/amerikanskie-sistemy-pvo-patriot-na-ukraine-chto-izmenitsya-1128313125.html
Американские системы ПВО Patriot на Украине: что изменится
Американские системы ПВО Patriot на Украине: что изменится - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Американские системы ПВО Patriot на Украине: что изменится
Политолог и военный эксперт Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым заявил, что поставленные на Украину американские системы ПВО Patriot на данный момент... РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T19:27
2023-04-22T19:27
2023-04-22T19:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Политолог и военный эксперт Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым заявил, что поставленные на Украину американские системы ПВО Patriot на данный момент не представляют серьезной угрозы российской авиации. "Да, это уже серьезное ПВО типа С-300 и С-400. Если таких комплексов будет достаточное количество, то, конечно, работать в небе над Украиной нашим летчикам станет сложнее", - отметил Живов.Однако на данный момент говорить о какой-то серьезной угрозе со стороны американских систем рано."Мы будем бить по тем участкам, где эти системы не развернуты", - сказал Алексей Живов.По его словам, в УССР когда-то было самое сильное ПВО, потому что Советский Союз ожидал нападения НАТО именно со стороны Украины."В 1991 году мы все эти ПВО им благополучно оставили, они там гнили, а с 2014 года на Украине их стали снимать с хранения и модернизировать", - признает эксперт.За первый год СВО старые советские системы были либо уничтожены, либо вышли из строя, либо просто закончились боеприпасы, резюмирует Алексей Живов. Поэтому и появилась необходимость в импортных системах ПВО.О поставках Patriot на Украину на этой неделе заявило правительство ФРГ. В субботу поставку подтвердил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона на украинском канале. "Но полностью проблему можно решить благодаря F-16, потому что это оружие, которое может оперативно реагировать и быть там, где это необходимо", - заявил Игнат.Возможность поставок Украине американских истребителей F-16 сейчас рассматривают в США, сообщил на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако выделять их все же не торопятся: президент США Джо Байден в феврале 2023 года исключил такую возможность. А заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол признал, что при самых оптимистичных раскладах новые истребители могут быть готовы для поставки Киеву не ранее чем через три-шесть лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Сначала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТОЧто ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ экспертаМы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину
https://crimea.ria.ru/20230218/istrebiteli-dlya-ukrainy-khoroshaya-i-plokhaya-novost-iz-velikobritanii-1127067875.html
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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Американские системы ПВО Patriot на Украине: что изменится
Военный эксперт Живов об американских системах ПВО Patriot: изменится ли расклад сил
19:27 22.04.2023 (обновлено: 19:36 22.04.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева
. Политолог и военный эксперт Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым
заявил, что поставленные на Украину американские системы ПВО Patriot на данный момент не представляют серьезной угрозы российской авиации.
"Да, это уже серьезное ПВО типа С-300 и С-400. Если таких комплексов будет достаточное количество, то, конечно, работать в небе над Украиной нашим летчикам станет сложнее", - отметил Живов.
Однако на данный момент говорить о какой-то серьезной угрозе со стороны американских систем рано.
"Мы будем бить по тем участкам, где эти системы не развернуты", - сказал Алексей Живов.
По его словам, в УССР когда-то было самое сильное ПВО, потому что Советский Союз ожидал нападения НАТО именно со стороны Украины.
"В 1991 году мы все эти ПВО им благополучно оставили, они там гнили, а с 2014 года на Украине их стали снимать с хранения и модернизировать", - признает эксперт.
За первый год СВО старые советские системы были либо уничтожены, либо вышли из строя, либо просто закончились боеприпасы, резюмирует Алексей Живов. Поэтому и появилась необходимость в импортных системах ПВО.
О поставках Patriot на Украину
на этой неделе заявило правительство ФРГ. В субботу поставку подтвердил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона на украинском канале.
"Но полностью проблему можно решить благодаря F-16, потому что это оружие, которое может оперативно реагировать и быть там, где это необходимо", - заявил Игнат.
Возможность поставок Украине американских истребителей F-16
сейчас рассматривают в США, сообщил на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако выделять их все же не торопятся: президент США Джо Байден в феврале 2023 года исключил
такую возможность. А заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол признал, что при самых оптимистичных раскладах новые истребители могут быть готовы для поставки Киеву не ранее чем через три-шесть лет
.
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