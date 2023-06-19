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Арсеналы НАТО опустошены – Столтенберг - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Арсеналы НАТО опустошены – Столтенберг
Арсеналы НАТО опустошены – Столтенберг - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Арсеналы НАТО опустошены – Столтенберг
Запасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T17:56
2023-06-19T18:07
нато
поставки западного оружия украине
йенс столтенберг
в мире
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Запасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на индустриальном форуме в Германии.Генсек НАТО заявил, что эта тема уже поднималась на заседании глав минобороны стран блока. По его словам, министры согласовали необходимость наращивания оборонного производства. Они пересмотрели План действий НАТО по оборонному производству с целью объединить спрос, повысить возможности и усилить совместимость и заменяемость."Мы обсуждали наращивание оборонного производства и то, как нам устранить имеющиеся для этого барьеры", - сказал Столтенберг.Кроме того, глава альянса сообщил о согласовании "существенного увеличения целевых показателей по важнейшим боеприпасам" и усиления работы по достижению взаимозаменяемости основных видов боеприпасов. Он добавил, что лидеры стран НАТО также намерены договориться об увеличении обязательств по инвестициям в оборону до минимального уровня в 2% ВВП.Ранее в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта" и альянс продолжит поддерживать Киев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО поставила Украине 98% обещанных боевых машинЧто ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политологаПоставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогноз
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нато, поставки западного оружия украине, йенс столтенберг, в мире, новости, мнения
Арсеналы НАТО опустошены – Столтенберг

Столтенберг: запасы оружия и боеприпасов НАТО истощены и нуждаются в восполнении

17:56 19.06.2023 (обновлено: 18:07 19.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Запасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на индустриальном форуме в Германии.
"Нам необходима более надежная оборонная промышленность… Наши запасы оружия и боеприпасов истощены, и их необходимо восполнить. Не только в Германии, но во многих странах НАТО", - цитирует его РИА Новости.
Генсек НАТО заявил, что эта тема уже поднималась на заседании глав минобороны стран блока. По его словам, министры согласовали необходимость наращивания оборонного производства. Они пересмотрели План действий НАТО по оборонному производству с целью объединить спрос, повысить возможности и усилить совместимость и заменяемость.
"Мы обсуждали наращивание оборонного производства и то, как нам устранить имеющиеся для этого барьеры", - сказал Столтенберг.
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Кроме того, глава альянса сообщил о согласовании "существенного увеличения целевых показателей по важнейшим боеприпасам" и усиления работы по достижению взаимозаменяемости основных видов боеприпасов. Он добавил, что лидеры стран НАТО также намерены договориться об увеличении обязательств по инвестициям в оборону до минимального уровня в 2% ВВП.
Ранее в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что справедливый мир на Украине "не может означать заморозку конфликта" и альянс продолжит поддерживать Киев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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