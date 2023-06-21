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"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин
"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин - РИА Новости Крым, 21.06.2023
"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин
Первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил президент России Владимир РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T15:11
2023-06-21T15:12
владимир путин (политик)
оборонно-промышленный комплекс россии
новости
россия
вооруженные силы россии
оружие
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности, – важнейшая задача.По словам главы государства, уже около половины частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами "Ярс", также проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".Также в строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил, добавил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Применит ли Россия ядерное оружие: ответ ПутинаСнаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же – ПутинРоссийское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии через месяц
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владимир путин (политик), оборонно-промышленный комплекс россии, новости, россия, вооруженные силы россии, оружие, ядерное оружие
"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин

Путин: в ближайшее время на дежурство заступят комплексы "Сармат" с новой тяжелой ракетой

15:11 21.06.2023 (обновлено: 15:12 21.06.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты «Сармат» с космодрома «Плесецк»
Запуск ракеты «Сармат» с космодрома «Плесецк»
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин.
"В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой", - сказал российский лидер на встрече с выпускниками военных вузов в среду.
Путин отметил, что развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности, – важнейшая задача.
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По словам главы государства, уже около половины частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами "Ярс", также проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".
Также в строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил, добавил Путин.
"Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечить стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил", - подчеркнул президент.
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