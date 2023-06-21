https://crimea.ria.ru/20230621/sarmaty-s-tyazheloy-raketoy-vyydut-na-dezhurstvo-v-blizhayshee-vremya--putin-1129534559.html

"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин

"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин - РИА Новости Крым, 21.06.2023

"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин

Первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил президент России Владимир РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T15:11

2023-06-21T15:11

2023-06-21T15:12

владимир путин (политик)

оборонно-промышленный комплекс россии

новости

россия

вооруженные силы россии

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ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности, – важнейшая задача.По словам главы государства, уже около половины частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами "Ярс", также проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".Также в строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил, добавил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Применит ли Россия ядерное оружие: ответ ПутинаСнаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же – ПутинРоссийское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии через месяц

https://crimea.ria.ru/20230223/sarmaty-kinzhaly-i-tsirkony-putin-otsenil-oboronosposobnost-rossii-1127159314.html

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владимир путин (политик), оборонно-промышленный комплекс россии, новости, россия, вооруженные силы россии, оружие, ядерное оружие