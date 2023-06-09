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Российское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии через месяц - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Российское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии через месяц
Российское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии через месяц - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Российское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии через месяц
Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обозначил сроки, когда на территории братской республики будет размещено российское РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T15:50
2023-06-09T15:50
владимир путин посетил мариуполь
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
белоруссия
ядерное оружие
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обозначил сроки, когда на территории братской республики будет размещено российское "соответствующее" вооружение. По его словам, эти мероприятия начнутся уже через месяц.Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ".Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.По словам министра обороны РФ Сергей Шойгу, Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал к формированию общей евразийской идеологииПутин денонсировал Договор об обычных вооружениях в ЕвропеРешится ли Польша на военное вторжение в Белоруссию – мнение
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РИА Новости Крым
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владимир путин посетил мариуполь, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, ядерное оружие, новости, политика
Российское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии через месяц

Путин обозначил сроки размещения ядерного оружия на территории Белоруссии

15:50 09.06.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкВстреча президентов РФ и Белоруссии В. Путина и А. Лукашенко
Встреча президентов РФ и Белоруссии В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обозначил сроки, когда на территории братской республики будет размещено российское "соответствующее" вооружение. По его словам, эти мероприятия начнутся уже через месяц.
"В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая. Мы взаимодействуем в этой сфере, - сказал Путин. - По наиболее чувствительным вопросам, по которым мы с вами договаривались, все идет по плану – 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих вооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Все по плану, все стабильно", - сказал Путин .
Президент РФ Владимир Путин 25 марта сообщил, что Россия 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии и, согласно договоренностям Москвы и Минска, разместит там его, "не нарушая обязательств по ДСНВ".
Российский лидер подчеркнул, что поводом для принятия такого решения стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. И проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие.
По словам министра обороны РФ Сергей Шойгу, Россия и Белоруссия вынуждены принимать меры в ответ на крайне резкое обострение угроз и возросшую активность совместных ядерных миссий НАТО.
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Владимир Путин посетил МариупольПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияЯдерное оружиеНовостиПолитика
 
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