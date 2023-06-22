https://crimea.ria.ru/20230622/shoygu-vsu-snizili-aktivnost-i-zanimayutsya-peregruppirovkoy-1129556246.html

Шойгу: ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой

Шойгу: ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Шойгу: ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой

Украинские войска после начала контрнаступления понесли значительные потери, сейчас ВСУ снизили темп и проводят перегруппировку. Об этом заявил министр обороны... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T12:19

2023-06-22T12:19

2023-06-22T12:19

владимир путин (политик)

сергей шойгу

сво

всу (вооруженные силы украины)

контрнаступление всу

новости

совет безопасности рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска после начала контрнаступления понесли значительные потери, сейчас ВСУ снизили темп и проводят перегруппировку. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с членами Совбеза РФ с участием президента Владимира Путина.По словам министра обороны, сейчас украинские войска готовятся к дальнейшим наступательным действиям, однако Вооруженные силы России также готовятся к их дальнейшим шагам. Шойгу отметил, что "уже понятно - то, что поставлено Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет".Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что из-за больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике на данный момент на линии фронта наблюдается определенное затишье. При этом наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы, и противник думает, где и как их вводить, отметил Путин.ВСУ начали контрнаступление 4 июня, однако ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике, проинформировал ранее президент Владимир Путин. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии, и никаких шансов у Киева нет.Читайте также на РИА Новости Крым:У ВСУ нет шансов в контрнаступлении – ПутинВСУ потеряли 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступленияЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сергей шойгу, сво, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, новости, совет безопасности рф, вооруженные силы россии