https://crimea.ria.ru/20230621/putin-na-fronte-nablyudaetsya-zatishe-iz-za-bolshikh-poter-vsu-1129536910.html
Путин: на фронте наблюдается затишье из-за больших потерь ВСУ
Путин: на фронте наблюдается затишье из-за больших потерь ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Путин: на фронте наблюдается затишье из-за больших потерь ВСУ
Из-за больших потерь вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике на данный момент на линии фронта наблюдается определенное затишье. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T16:21
2023-06-21T16:21
2023-06-21T16:21
владимир путин (политик)
сво
потери всу
контрнаступление всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Из-за больших потерь вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике на данный момент на линии фронта наблюдается определенное затишье. Об этом заявил президент России Владимир Путин.При этом наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы, и противник думает, где и как их вводить, отметил Путин."Судя по всему, противник занимается тем, что комбинирует новые подразделения из бригад, которые понесли серьезные потери, занимается восстановлением боеспособности, но, конечно, опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом", - добавил президент.Однако благодаря мужеству и героизму российских бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России шансов у противника нет, выразил уверенность президент.Президент Владимир Путин ранее заявил о начале контрнаступления ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии. Он также отметил, что российские войска на сегодняшний день уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую технику.По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления украинская армия потеряла около 7,5 тысяч боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России Контрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин
https://crimea.ria.ru/20230621/putin-rossiyskie-voyska-nakolotili-245-tankov-i-678-bronemashin-vsu-1129536354.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), сво, потери всу , контрнаступление всу, вооруженные силы россии, новости
Путин: на фронте наблюдается затишье из-за больших потерь ВСУ
Путин: противник несет серьезные потери, на фронте наблюдается затишье
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Из-за больших потерь вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике на данный момент на линии фронта наблюдается определенное затишье. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Как ни странно, на данный момент времени мы наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери и в личном составе, и в технике. Конечно, отдельные элементы боевых действий имеют место: обстрелы, разведки боем. Но пока активных наступательных действий не проводится", - сказал глава государства в интервью телеканалу "Россия 1".
При этом наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы, и противник думает, где и как их вводить, отметил Путин.
"Судя по всему, противник занимается тем, что комбинирует новые подразделения из бригад, которые понесли серьезные потери, занимается восстановлением боеспособности, но, конечно, опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом", - добавил президент.
Однако благодаря мужеству и героизму российских бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России шансов у противника нет, выразил уверенность президент.
Президент Владимир Путин ранее заявил
о начале контрнаступления ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии. Он также отметил, что российские войска на сегодняшний день уничтожили
уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую технику.
По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления украинская армия потеряла около 7,5 тысяч боевиков.
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