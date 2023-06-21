https://crimea.ria.ru/20230621/putin-na-fronte-nablyudaetsya-zatishe-iz-za-bolshikh-poter-vsu-1129536910.html

Путин: на фронте наблюдается затишье из-за больших потерь ВСУ

Путин: на фронте наблюдается затишье из-за больших потерь ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Путин: на фронте наблюдается затишье из-за больших потерь ВСУ

Из-за больших потерь вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике на данный момент на линии фронта наблюдается определенное затишье. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T16:21

2023-06-21T16:21

2023-06-21T16:21

владимир путин (политик)

сво

потери всу

контрнаступление всу

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Из-за больших потерь вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике на данный момент на линии фронта наблюдается определенное затишье. Об этом заявил президент России Владимир Путин.При этом наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы, и противник думает, где и как их вводить, отметил Путин."Судя по всему, противник занимается тем, что комбинирует новые подразделения из бригад, которые понесли серьезные потери, занимается восстановлением боеспособности, но, конечно, опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом", - добавил президент.Однако благодаря мужеству и героизму российских бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России шансов у противника нет, выразил уверенность президент.Президент Владимир Путин ранее заявил о начале контрнаступления ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии. Он также отметил, что российские войска на сегодняшний день уничтожили уже 245 танков и 678 бронемашин вооруженных сил Украины (ВСУ), включая немецкую, французскую и американскую технику.По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления украинская армия потеряла около 7,5 тысяч боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России Контрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин

https://crimea.ria.ru/20230621/putin-rossiyskie-voyska-nakolotili-245-tankov-i-678-bronemashin-vsu-1129536354.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сво, потери всу , контрнаступление всу, вооруженные силы россии, новости