https://crimea.ria.ru/20230622/zapad-postavit-ukraine-250-tankov--shoygu-otsenil-dalneyshiy-khod-svo-1129557307.html

Запад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВО

Запад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВО - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Запад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВО

В этом году Запад планирует поставить украинской армии 250 танков и 983 боевых бронированных машины, однако эта техника существенно на ход спецоперации не... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T12:52

2023-06-22T12:52

2023-06-22T12:52

сергей шойгу

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

сво

совет безопасности рф

вооруженные силы россии

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В этом году Запад планирует поставить украинской армии 250 танков и 983 боевых бронированных машины, однако эта техника существенно на ход спецоперации не повлияет. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ."В 2023 году поставят Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, и остатки, которые они собирают по всему миру – 95 танков Т-72. Также к поставке планируются боевые бронированные машины, 983 единицы, большая часть – третий и четвертый квартал. Из них 740 машин западного производства", - сказал Шойгу.По его словам, собственный ресурс Украины практически исчерпан.Ранее в четверг Шойгу заявил, что украинские войска после начала контрнаступления понесли значительные потери и сейчас снизили темп, проводят перегруппировку. Об относительном затишье накануне сказал и президент России Владимир Путин. Однако российский лидер выразил мнение, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы.ВСУ начали контрнаступление 4 июня, однако ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике, проинформировал ранее Владимир Путин. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии, и никаких шансов у Киева нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы общие потери ВСУ за две недели контрнаступленияИм просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУУ ВСУ нет шансов в контрнаступлении – Путин

https://crimea.ria.ru/20230622/shoygu-vsu-snizili-aktivnost-i-zanimayutsya-peregruppirovkoy-1129556246.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, сво, совет безопасности рф, вооруженные силы россии, владимир путин (политик), новости