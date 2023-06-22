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Запад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВО - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Запад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВО
Запад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВО - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Запад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВО
В этом году Запад планирует поставить украинской армии 250 танков и 983 боевых бронированных машины, однако эта техника существенно на ход спецоперации не... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T12:52
2023-06-22T12:52
сергей шойгу
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
сво
совет безопасности рф
вооруженные силы россии
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В этом году Запад планирует поставить украинской армии 250 танков и 983 боевых бронированных машины, однако эта техника существенно на ход спецоперации не повлияет. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ."В 2023 году поставят Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, и остатки, которые они собирают по всему миру – 95 танков Т-72. Также к поставке планируются боевые бронированные машины, 983 единицы, большая часть – третий и четвертый квартал. Из них 740 машин западного производства", - сказал Шойгу.По его словам, собственный ресурс Украины практически исчерпан.Ранее в четверг Шойгу заявил, что украинские войска после начала контрнаступления понесли значительные потери и сейчас снизили темп, проводят перегруппировку. Об относительном затишье накануне сказал и президент России Владимир Путин. Однако российский лидер выразил мнение, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы.ВСУ начали контрнаступление 4 июня, однако ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике, проинформировал ранее Владимир Путин. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии, и никаких шансов у Киева нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы общие потери ВСУ за две недели контрнаступленияИм просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУУ ВСУ нет шансов в контрнаступлении – Путин
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, сво, совет безопасности рф, вооруженные силы россии, владимир путин (политик), новости
Запад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВО

Шойгу: Запад поставит Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams

12:52 22.06.2023
 
© ATTILA KISBENEDEK / AFPБоевой танк Leopard 2/A4
Боевой танк Leopard 2/A4
© ATTILA KISBENEDEK / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В этом году Запад планирует поставить украинской армии 250 танков и 983 боевых бронированных машины, однако эта техника существенно на ход спецоперации не повлияет. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.
"В 2023 году поставят Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, и остатки, которые они собирают по всему миру – 95 танков Т-72. Также к поставке планируются боевые бронированные машины, 983 единицы, большая часть – третий и четвертый квартал. Из них 740 машин западного производства", - сказал Шойгу.
По его словам, собственный ресурс Украины практически исчерпан.
"Мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, существенным образом на ход боевых действий не повлияет", - сказал министр обороны.
Ранее в четверг Шойгу заявил, что украинские войска после начала контрнаступления понесли значительные потери и сейчас снизили темп, проводят перегруппировку. Об относительном затишье накануне сказал и президент России Владимир Путин. Однако российский лидер выразил мнение, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня, однако ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике, проинформировал ранее Владимир Путин. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии, и никаких шансов у Киева нет.
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