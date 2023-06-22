https://crimea.ria.ru/20230622/nazvany-obschie-poteri-vsu-za-dve-nedeli-kontrnastupleniya-1129556654.html

Названы общие потери ВСУ за две недели контрнаступления

Названы общие потери ВСУ за две недели контрнаступления - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Названы общие потери ВСУ за две недели контрнаступления

За две с половиной недели с начала контрнаступления украинские войска потеряли 246 танков, в том числе 13 западных, а также 595 боевых бронемашин и порядка 13... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T12:28

2023-06-22T12:28

2023-06-22T12:28

новости

армия и флот

сво

николай патрушев

контрнаступление всу

совет безопасности рф

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127836890_0:10:3234:1829_1920x0_80_0_0_ca014dc3ed06c15af015e982c0823e34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. За две с половиной недели с начала контрнаступления украинские войска потеряли 246 танков, в том числе 13 западных, а также 595 боевых бронемашин и порядка 13 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Кроме того, за этот период российские войска уничтожили 42 ракетных системы залпового огня, два зенитно-ракетных комплекса, 10 истребителей, четыре вертолета, 264 беспилотника, 424 единицы автомобильной техники.Говоря о потерях ВСУ в живой силе в ходе контрнаступления, Патрушев доложил, что речь идет о 13 тысячах военнослужащих.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за больших потерь вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике на данный момент на линии фронта наблюдается определенное затишье. При этом наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы, и противник думает, где и как их вводить, отметил глава государства.Ранее Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУИм просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, сво, николай патрушев, контрнаступление всу, совет безопасности рф, владимир путин (политик)