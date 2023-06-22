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Названы общие потери ВСУ за две недели контрнаступления - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Названы общие потери ВСУ за две недели контрнаступления
Названы общие потери ВСУ за две недели контрнаступления - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Названы общие потери ВСУ за две недели контрнаступления
За две с половиной недели с начала контрнаступления украинские войска потеряли 246 танков, в том числе 13 западных, а также 595 боевых бронемашин и порядка 13... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T12:28
2023-06-22T12:28
новости
армия и флот
сво
николай патрушев
контрнаступление всу
совет безопасности рф
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. За две с половиной недели с начала контрнаступления украинские войска потеряли 246 танков, в том числе 13 западных, а также 595 боевых бронемашин и порядка 13 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Кроме того, за этот период российские войска уничтожили 42 ракетных системы залпового огня, два зенитно-ракетных комплекса, 10 истребителей, четыре вертолета, 264 беспилотника, 424 единицы автомобильной техники.Говоря о потерях ВСУ в живой силе в ходе контрнаступления, Патрушев доложил, что речь идет о 13 тысячах военнослужащих.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за больших потерь вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике на данный момент на линии фронта наблюдается определенное затишье. При этом наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы, и противник думает, где и как их вводить, отметил глава государства.Ранее Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: российские войска "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУИм просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости, армия и флот, сво, николай патрушев, контрнаступление всу, совет безопасности рф, владимир путин (политик)
Названы общие потери ВСУ за две недели контрнаступления

Патрушев: с 4 по 21 июня ВСУ потеряли 246 танков, 595 бронемашин и 13 тысяч военных

12:28 22.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. За две с половиной недели с начала контрнаступления украинские войска потеряли 246 танков, в том числе 13 западных, а также 595 боевых бронемашин и порядка 13 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"С 4 по 21 июня уничтожено танков 246 единиц, в том числе западных 13, боевых бронированных машин и бронеавтомобилей – 595 единиц, в том числе 152 БМП, из них западных 59, боевых бронированных машин – 443 единиц, орудий полевой артиллерии и минометов – 279 единиц, из них западных 48", - сказал Патрушев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Кроме того, за этот период российские войска уничтожили 42 ракетных системы залпового огня, два зенитно-ракетных комплекса, 10 истребителей, четыре вертолета, 264 беспилотника, 424 единицы автомобильной техники.
Говоря о потерях ВСУ в живой силе в ходе контрнаступления, Патрушев доложил, что речь идет о 13 тысячах военнослужащих.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за больших потерь вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике на данный момент на линии фронта наблюдается определенное затишье. При этом наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы, и противник думает, где и как их вводить, отметил глава государства.
Ранее Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет.
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НовостиАрмия и флотСВОНиколай ПатрушевКонтрнаступление ВСУСовет безопасности РФВладимир Путин (политик)
 
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