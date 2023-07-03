https://crimea.ria.ru/20230703/vsu-predprinyali-ocherednye-provalnye-ataki--otrazheno-16-popytok-1129782576.html
ВСУ предприняли очередные провальные атаки – отражено 16 попыток
ВСУ предприняли очередные провальные атаки – отражено 16 попыток - РИА Новости Крым, 03.07.2023
ВСУ предприняли очередные провальные атаки – отражено 16 попыток
Российские войска в течение суток успешно отразили 16 атак противника на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T15:35
2023-07-03T15:35
2023-07-03T15:37
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток успешно отразили 16 атак противника на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщает Минобороны РФ.На Красно-Лиманском направлении в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка ДНР и Макеевка ЛНР слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены четыре атаки противника.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка ДНР, уточнили в Минобороны.Также в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Урожайное ДНР нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ. На Запорожском направлении в районе населенного пункта Марфополь уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Артемовка ЛНР, Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка Харьковской области", - рассказал в МО РФ.В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ, а в районе Песчанки уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы потери ВСУ при новой попытке пересечь Днепр у Антоновского мостаКонтрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях - ШойгуРоссийские средства ПВО сбили украинский Су-25
https://crimea.ria.ru/20230703/shoygu-nazval-chislo-unichtozhennykh-tankov-leopard-pri-kontrnastuplenii-vsu-1129771794.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ предприняли очередные провальные атаки – отражено 16 попыток
Минобороны: российские войска отразили 16 атак ВСУ на трех направлениях
15:35 03.07.2023 (обновлено: 15:37 03.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток успешно отразили 16 атак противника на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой Народной Республики", - отметили в ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка ДНР и Макеевка ЛНР слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены четыре атаки противника.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка ДНР, уточнили в Минобороны.
Также в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Урожайное ДНР нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ. На Запорожском направлении в районе населенного пункта Марфополь уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Артемовка ЛНР, Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка Харьковской области", - рассказал в МО РФ.
В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ, а в районе Песчанки уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
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