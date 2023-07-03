Рейтинг@Mail.ru
ВСУ предприняли очередные провальные атаки – отражено 16 попыток - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230703/vsu-predprinyali-ocherednye-provalnye-ataki--otrazheno-16-popytok-1129782576.html
ВСУ предприняли очередные провальные атаки – отражено 16 попыток
ВСУ предприняли очередные провальные атаки – отражено 16 попыток - РИА Новости Крым, 03.07.2023
ВСУ предприняли очередные провальные атаки – отражено 16 попыток
Российские войска в течение суток успешно отразили 16 атак противника на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T15:35
2023-07-03T15:37
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129760586_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_55de757d360bf1f826191fc8aba0df9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток успешно отразили 16 атак противника на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщает Минобороны РФ.На Красно-Лиманском направлении в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка ДНР и Макеевка ЛНР слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены четыре атаки противника.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка ДНР, уточнили в Минобороны.Также в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Урожайное ДНР нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ. На Запорожском направлении в районе населенного пункта Марфополь уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Артемовка ЛНР, Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка Харьковской области", - рассказал в МО РФ.В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ, а в районе Песчанки уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы потери ВСУ при новой попытке пересечь Днепр у Антоновского мостаКонтрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях - ШойгуРоссийские средства ПВО сбили украинский Су-25
https://crimea.ria.ru/20230703/shoygu-nazval-chislo-unichtozhennykh-tankov-leopard-pri-kontrnastuplenii-vsu-1129771794.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129760586_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_25b11506965124553fd97a1bb637f2e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ предприняли очередные провальные атаки – отражено 16 попыток

Минобороны: российские войска отразили 16 атак ВСУ на трех направлениях

15:35 03.07.2023 (обновлено: 15:37 03.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток успешно отразили 16 атак противника на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщает Минобороны РФ.

"На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой Народной Республики", - отметили в ведомстве.

На Красно-Лиманском направлении в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка ДНР и Макеевка ЛНР слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены четыре атаки противника.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка ДНР, уточнили в Минобороны.
Также в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Урожайное ДНР нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ. На Запорожском направлении в районе населенного пункта Марфополь уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Артемовка ЛНР, Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка Харьковской области", - рассказал в МО РФ.
В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ, а в районе Песчанки уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
Остатки разбитой и сожженной бронетехники на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
13:07
Шойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ
Читайте также на РИА Новости Крым:
Названы потери ВСУ при новой попытке пересечь Днепр у Антоновского моста
Контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях - Шойгу
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25
 
СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35ВСУ предприняли очередные провальные атаки – отражено 16 попыток
15:20Названы потери ВСУ при новой попытке пересечь Днепр у Антоновского моста
15:01В МИД РФ оценили заявление Зеленского о Крыме и окончании конфликта
14:43Последнее предупреждение: политолог о статье Медведева
14:32На Запорожье ВСУ ведут имитацию боевых действий с поражающими потерями
14:21Памфилова назвала условие переноса выборов в новых регионах
14:05Крым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду
13:49Британский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"
13:37В Воронежской области пострадавшим при КТО выплатят по 100 тысяч рублей
13:23Контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях - Шойгу
13:07Шойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУ
12:55Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер"
12:54ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в ДНР – есть жертвы
12:21Экс-главе СБУ по Крыму на Украине грозит 15 лет "за работу на Россию"
12:19Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
12:09РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ
11:43Как избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева
11:27Бойцы группировки "Днепр" уничтожили две гаубицы и самоходку ВСУ
11:11Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров
11:02Аксенов поблагодарил предотвративших покушение силовиков
Лента новостейМолния