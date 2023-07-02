https://crimea.ria.ru/20230702/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-su-25-1129759819.html

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25

Российские средства ПВО сбили вражеский Су-25 в зоне спецоперации, а также перехватили четыре ракеты HIMARS и одну HARM, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T14:01

2023-07-02T14:01

2023-07-02T14:01

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили вражеский Су-25 в зоне спецоперации, а также перехватили четыре ракеты HIMARS и одну HARM, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Также ВС РФ уничтожили 14 украинских беспилотников над населенными пунктами Донецкой и Луганской народных республик.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 445 самолетов, 240 вертолетов, 4859 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10472 танка и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11365 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские истребители Су-34 разгромили три пункта ВСУРоссийские зенитчики сбили украинский Су-25 на сверхмалой высотеРоссийские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, сво, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, россия, министерство обороны рф, новости