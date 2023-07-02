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Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 - РИА Новости Крым, 02.07.2023
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Российские средства ПВО сбили украинский Су-25
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25
Российские средства ПВО сбили вражеский Су-25 в зоне спецоперации, а также перехватили четыре ракеты HIMARS и одну HARM, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T14:01
2023-07-02T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили вражеский Су-25 в зоне спецоперации, а также перехватили четыре ракеты HIMARS и одну HARM, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Также ВС РФ уничтожили 14 украинских беспилотников над населенными пунктами Донецкой и Луганской народных республик.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 445 самолетов, 240 вертолетов, 4859 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10472 танка и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11365 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские истребители Су-34 разгромили три пункта ВСУРоссийские зенитчики сбили украинский Су-25 на сверхмалой высотеРоссийские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ
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РИА Новости Крым
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пво, сво, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, россия, министерство обороны рф, новости
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25

Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили украинский Су-25

14:01 02.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили вражеский Су-25 в зоне спецоперации, а также перехватили четыре ракеты HIMARS и одну HARM, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM", - сказано в сводке МО.
Также ВС РФ уничтожили 14 украинских беспилотников над населенными пунктами Донецкой и Луганской народных республик.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 445 самолетов, 240 вертолетов, 4859 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10472 танка и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11365 единиц специальной военной автомобильной техники.
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ПВОСВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияМинистерство обороны РФНовости
 
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