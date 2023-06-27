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Российские истребители Су-34 разгромили три пункта ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Российские истребители Су-34 разгромили три пункта ВСУ
Российские истребители Су-34 разгромили три пункта ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Российские истребители Су-34 разгромили три пункта ВСУ
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр" разбили на Краснолиманском направлении пункт управления, опорный пункт и пункт временной... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T09:06
2023-06-27T09:25
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр" разбили на Краснолиманском направлении пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации украинских сил. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука сообщает РИА Новости.Штурмовая и армейская авиация ударила по более чем 10 районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск. Возле населенного пункта Червоная Диброва экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил опорный пункт противника. Кроме того, нанесены поражения подразделениям двух бригад ВСУ."В районе Серебрянского лесничества, а также Торского участка огнем артиллерии поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - заключил начальник пресс-центра.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем перехвачены три британских самолетаСу-27 РФ перехватили над Черным морем французские истребители - ВИДЕОИстребители ЮВО перехватили возле Крыма самолеты-разведчики США
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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, сво, новости
Российские истребители Су-34 разгромили три пункта ВСУ

Российские Су-34 разгромили три пункта ВСУ на Краснолиманском направлении

09:06 27.06.2023 (обновлено: 09:25 27.06.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр" разбили на Краснолиманском направлении пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации украинских сил. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука сообщает РИА Новости.

"На Краснолиманском направлении истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр" нанесли авиационный удар, в результате уничтожены пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации противника", - сказал он

Штурмовая и армейская авиация ударила по более чем 10 районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск. Возле населенного пункта Червоная Диброва экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил опорный пункт противника. Кроме того, нанесены поражения подразделениям двух бригад ВСУ.
"В районе Серебрянского лесничества, а также Торского участка огнем артиллерии поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - заключил начальник пресс-центра.
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