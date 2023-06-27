https://crimea.ria.ru/20230627/rossiyskie-istrebiteli-su-34-razgromili-tri-punkta-vsu-1129654690.html

Российские истребители Су-34 разгромили три пункта ВСУ

Российские истребители Су-34 разгромили три пункта ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Российские истребители Су-34 разгромили три пункта ВСУ

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр" разбили на Краснолиманском направлении пункт управления, опорный пункт и пункт временной... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T09:06

2023-06-27T09:06

2023-06-27T09:25

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск "Центр" разбили на Краснолиманском направлении пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации украинских сил. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука сообщает РИА Новости.Штурмовая и армейская авиация ударила по более чем 10 районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск. Возле населенного пункта Червоная Диброва экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил опорный пункт противника. Кроме того, нанесены поражения подразделениям двух бригад ВСУ."В районе Серебрянского лесничества, а также Торского участка огнем артиллерии поражены подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - заключил начальник пресс-центра.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем перехвачены три британских самолетаСу-27 РФ перехватили над Черным морем французские истребители - ВИДЕОИстребители ЮВО перехватили возле Крыма самолеты-разведчики США

https://crimea.ria.ru/20230626/vsu-poteryali-500-boevikov-za-sutki-i-inostrannuyu-voennuyu-tekhniku-1129642772.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, сво, новости