Рейтинг@Mail.ru
Над Черным морем перехвачены три британских самолета - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230626/nad-chernym-morem-perekhvacheny-tri-britanskikh-samoleta-1129648154.html
Над Черным морем перехвачены три британских самолета
Над Черным морем перехвачены три британских самолета - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Над Черным морем перехвачены три британских самолета
Два Су-27 ВКС России перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" британских ВВС, приближавшиеся к российской... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T20:25
2023-06-26T20:25
черное море
великобритания
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
министерство обороны рф
новости
сво
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129648284_100:0:1069:545_1920x0_80_0_0_3f81dab51c85a73c0875ac51756b4eb3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два Су-27 ВКС России перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" британских ВВС, приближавшиеся к российской границе. Об этом сообщает Минобороны РФ.Воздушные цели идентифицированы как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные самолеты выполнили разворот от госграницы РФ. Российские СУ-27 вернулись на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено, подчеркнули в Минобороны."Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - акцентировали в МО.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-27 РФ перехватили над Черным морем французские истребители - ВИДЕОИстребители ЮВО перехватили возле Крыма самолеты-разведчики СШАСША перебросили два самолета-разведчика к берегам Крыма
черное море
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129648284_221:0:948:545_1920x0_80_0_0_ae6af7c6f8bc83625b6ae1963bca1bf6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, великобритания, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), министерство обороны рф, новости, сво, происшествия
Над Черным морем перехвачены три британских самолета

Минобороны: над Черным морем перехвачены самолет RC-135 и два истребителя британских ВВС

20:25 26.06.2023
 
© Министерство обороны РФСамолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании перехвачен российскими Су-27 над Черным морем. Скриншот видео Минобороны РФ
Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании перехвачен российскими Су-27 над Черным морем. Скриншот видео Минобороны РФ
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два Су-27 ВКС России перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" британских ВВС, приближавшиеся к российской границе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"26 июня российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - говорится в сообщении.
Воздушные цели идентифицированы как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные самолеты выполнили разворот от госграницы РФ.
Российские СУ-27 вернулись на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено, подчеркнули в Минобороны.
"Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - акцентировали в МО.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Су-27 РФ перехватили над Черным морем французские истребители - ВИДЕО
Истребители ЮВО перехватили возле Крыма самолеты-разведчики США
США перебросили два самолета-разведчика к берегам Крыма
Черное мореВеликобританияВооруженные силы РоссииВоздушно-космический силы (ВКС)Министерство обороны РФНовостиСВОПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:39Пленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русских
20:25Над Черным морем перехвачены три британских самолета
20:15Сокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на Запад
20:02В Ростове горит крупнейший зоопарк России - животных эвакуируют
19:55Сбор урожая в условиях ЧС: на Херсонщине началась страда
19:50В Севастополе ЧФ проводит практические стрельбы
19:35Повреждение взлетной полосы: аэропорт Минеральных Вод приостановил работу
19:23Большой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно
19:19Что будет дальше с курсом доллара и рубля – прогноз экспертов
18:51Хуснуллин проконтролирует ремонт всех поврежденных вагнеровцами дорог
18:22В Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФА
17:58Спрос на наличность на юге России в субботу вырос на 70-80% - кабмин
17:39Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное дело
17:24Как мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров
17:05ВСУ потеряли 500 боевиков за сутки и иностранную военную технику
16:48Тренировка на протезах: Костомаров опубликовал первое видео после лечения
16:31Российские военные разгромили узел связи и ремонтную базу ВСУ
16:22Что заявили в США по ситуации с Пригожиным - Лавров
16:08Как доехать из Симферополя в Геническ на автобусе – Минтранс РК
16:01Безуспешные попытки ВСУ: армия России отбила атаки на трех направлениях
Лента новостейМолния