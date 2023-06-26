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Над Черным морем перехвачены три британских самолета
Над Черным морем перехвачены три британских самолета - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Над Черным морем перехвачены три британских самолета
Два Су-27 ВКС России перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" британских ВВС, приближавшиеся к российской... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T20:25
2023-06-26T20:25
2023-06-26T20:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два Су-27 ВКС России перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" британских ВВС, приближавшиеся к российской границе. Об этом сообщает Минобороны РФ.Воздушные цели идентифицированы как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные самолеты выполнили разворот от госграницы РФ. Российские СУ-27 вернулись на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено, подчеркнули в Минобороны."Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - акцентировали в МО.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-27 РФ перехватили над Черным морем французские истребители - ВИДЕОИстребители ЮВО перехватили возле Крыма самолеты-разведчики СШАСША перебросили два самолета-разведчика к берегам Крыма
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черное море, великобритания, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), министерство обороны рф, новости, сво, происшествия
Над Черным морем перехвачены три британских самолета
Минобороны: над Черным морем перехвачены самолет RC-135 и два истребителя британских ВВС
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два Су-27 ВКС России перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" британских ВВС, приближавшиеся к российской границе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"26 июня российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - говорится в сообщении.
Воздушные цели идентифицированы как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные самолеты выполнили разворот от госграницы РФ.
Российские СУ-27 вернулись на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено, подчеркнули в Минобороны.
"Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - акцентировали в МО.
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