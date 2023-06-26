https://crimea.ria.ru/20230626/nad-chernym-morem-perekhvacheny-tri-britanskikh-samoleta-1129648154.html

Над Черным морем перехвачены три британских самолета

Над Черным морем перехвачены три британских самолета - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Над Черным морем перехвачены три британских самолета

Два Су-27 ВКС России перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" британских ВВС, приближавшиеся к российской... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T20:25

2023-06-26T20:25

2023-06-26T20:25

черное море

великобритания

вооруженные силы россии

воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два Су-27 ВКС России перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" британских ВВС, приближавшиеся к российской границе. Об этом сообщает Минобороны РФ.Воздушные цели идентифицированы как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные самолеты выполнили разворот от госграницы РФ. Российские СУ-27 вернулись на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено, подчеркнули в Минобороны."Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - акцентировали в МО.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-27 РФ перехватили над Черным морем французские истребители - ВИДЕОИстребители ЮВО перехватили возле Крыма самолеты-разведчики СШАСША перебросили два самолета-разведчика к берегам Крыма

черное море

великобритания

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, великобритания, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), министерство обороны рф, новости, сво, происшествия