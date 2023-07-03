https://crimea.ria.ru/20230703/nazvany-poteri-vsu-pri-novoy-popytke-peresech-dnepr-u-antonovskogo-mosta-1129782199.html

Названы потери ВСУ при новой попытке пересечь Днепр у Антоновского моста

Названы потери ВСУ при новой попытке пересечь Днепр у Антоновского моста - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Названы потери ВСУ при новой попытке пересечь Днепр у Антоновского моста

Очередная попытка украинских военных прорваться через Днепр в районе Антоновского моста закончилась уничтожением более 30 боевиков и потерей двух американских... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T15:20

2023-07-03T15:20

2023-07-03T15:21

владимир сальдо

антоновский мост

херсонская область

потери всу

сво

новости

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Очередная попытка украинских военных прорваться через Днепр в районе Антоновского моста закончилась уничтожением более 30 боевиков и потерей двух американских гаубиц. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По словам врио губернатора, на дне Днепра уже покоится "множество лодок" противника.Сальдо констатировал, что киевский режим продолжает направлять своих военнослужащих на переброску через Днепр, понимая, что эти силы в любом случае будут уничтожены.Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский возле Антоновского моста в Херсонской области. По данным ведомства, в течение суток на херсонской линии также уничтожено до двадцати украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские гаубицы М777.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" уничтожили две гаубицы и самоходку ВСУГруппировка "Днепр" нанесла удары по позициям ВСУ, уничтожены 3 гаубицыВсе попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убиты

https://crimea.ria.ru/20230701/rossiyskie-voennye-okonchatelno-zachistili-zonu-u-antonovskogo-mosta-1129743557.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, антоновский мост, херсонская область, потери всу , сво, новости, поставки западного оружия украине