https://crimea.ria.ru/20230703/v-polshe-otkazyvayutsya-chinit-ukrainskie-tanki-leopard-1129787217.html

В Польше отказываются чинить украинские танки Leopard

В Польше отказываются чинить украинские танки Leopard - РИА Новости Крым, 03.07.2023

В Польше отказываются чинить украинские танки Leopard

В Польше не могут запустить центр по ремонту переданных Украине танков Leopard и другой техники из-за нехватки запчастей, заявил журналистам в понедельник... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T19:52

2023-07-03T19:52

2023-07-03T19:52

польша

поставки западного оружия украине

танки leopard

в мире

сво

новости

матеуш моравецкий

германия

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Польше не могут запустить центр по ремонту переданных Украине танков Leopard и другой техники из-за нехватки запчастей, заявил журналистам в понедельник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.При этом премьер отметил заинтересованность страны в появлении такого центра. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новые поставки киевскому режиму десятков танков типа Leopard 1A5. "В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией", — заявил Писториус в интервью изданию Rzeczpospolita.В понедельник глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные на трех основных направлениях уничтожили 920 единиц бронетанковой техники вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 16 немецких танков Leopard. Ранее Шойгу сообщал о том, что в этом году Запад планирует поставить украинской армии 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 983 боевых бронированных машины, однако эта техника существенно на ход спецоперации не повлияет. Читайте также на РИА Новости Крым:Им просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУНАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на УкраинеПутин о поставках Украине F-16: будут гореть, как танки Leopard

https://crimea.ria.ru/20230611/v-chem-slabost-tankov-leopard-i-drugoy-zapadnoy-tekhniki---mnenie-eksperta-1129324200.html

польша

германия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, поставки западного оружия украине, танки leopard, в мире, сво, новости, матеуш моравецкий, германия, оружие