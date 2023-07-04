https://crimea.ria.ru/20230704/den-d-est-li-shansy-u-desantnoy-operatsii-vsu-na-levom-beregu-dnepra--1129813342.html

"День Д": есть ли шансы у десантной операции ВСУ на левом берегу Днепра

"День Д": есть ли шансы у десантной операции ВСУ на левом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 04.07.2023

"День Д": есть ли шансы у десантной операции ВСУ на левом берегу Днепра

Десантная операция ВСУ с высадкой подразделений и захватом плацдарма на левом берегу Днепра, которую, по данным ряда Telegram-каналов, Киев планирует... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T19:26

2023-07-04T19:26

2023-07-04T19:26

эксклюзивы риа новости крым

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мнения

алексей анпилогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Десантная операция ВСУ с высадкой подразделений и захватом плацдарма на левом берегу Днепра, которую, по данным ряда Telegram-каналов, Киев планирует осуществить в самое ближайшее время, является авантюрой, которая с большой долей вероятности закончится для украинской армии большими потерями в живой силе и технике. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный и политический эксперт Алексей Анпилогов.Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали, что высшее военное руководство Украины согласовало план проведения десантной операции ВСУ на левом берегу Днепра, которая получила название "День Д". Операция подготовлена украинским генштабом и британской внешнеполитической разведкой MI6. Согласно данным Telegram-каналов, в ходе операции ВСУ планируют навести три переправы: из Никополя на Каменку-Днепровскую, из Дудчан на Большую Лепитиху и из Береслава на Каховку. Также планируется организовать две десантные операции ниже Каховской ГЭС с Херсона и Станислава.Как отметил Анпилогов, основной расчет украинской стороны на мощный удар по российским позициям и их рассечение, прорыв линии обороны в Запорожской области и выход в общем направлении на Токмак, Мелитополь и границу с Крымом потерпел полный провал. За месяц контрнаступления ВСУ практически ничего не достигли, заняв несколько поселков, не дойдя даже до основных оборонительных позиций российской армии. При этом уже на следующей неделе в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, на котором будет обсуждаться продолжение военной и финансовой поддержки Украины.Поскольку в Киеве прекрасно понимают, что не смогут отчитаться перед Западом о каких-то серьезных успехах контрнаступления, украинское руководство ищет варианты какой-то невоенной эскалации или операций, которые не будут связаны с этой линией обороны. Одной из таких операций, по словам аналитика, стала высадка украинского десанта в районе Антоновского моста с попыткой захвата плацдарма, которая закончилась для Киева ничем.Эксперт предположил, что украинские войска будут вынуждены наступать по каким-то естественным сооружениям, которые в свое время ушли на дно Каховского "моря". В частности, ВСУ могли бы использовать дорогу, ведущую из Никополя на левый берег, однако там вообще нет никаких естественных укрытий. Поэтому попытки переправиться по ней или навести понтонный мост будут пресекаться огнем российской артиллерии, авиации и ракетного вооружения."Создание такой переправы для украинской стороны будет сразу же сопряжено с огромными трудностями, с большими потерями, как в материальной части, так и в живой силе. Каких-то других вариантов для наступления у Украины практически нет", - отметил Анпилогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступленияПодразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены - Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230703/nazvany-poteri-vsu-pri-novoy-popytke-peresech-dnepr-u-antonovskogo-mosta-1129782199.html

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2023

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контрнаступление всу, удар всу по мосту на чонгаре, сво, мнения, алексей анпилогов, украина, вооруженные силы россии, новости