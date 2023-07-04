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ВСУ потеряли еще три самолета и вертолет
ВСУ потеряли еще три самолета и вертолет - РИА Новости Крым, 04.07.2023
ВСУ потеряли еще три самолета и вертолет
Российские войска за прошедшие сутки сбили три самолета и вертолет ВСУ, 14 беспилотников и пять снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T15:29
2023-07-04T15:29
2023-07-04T15:29
новости
министерство обороны рф
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки сбили три самолета и вертолет ВСУ, 14 беспилотников и пять снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 14 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Площанка, Тополевка Луганской Народной Республики, Крынки и Саги Херсонской области, а также Гладкое, Нестерянка и Инженерное Запорожской области.Всего за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.По данным Минобороны, потери противника за минувшие сутки превысили 700 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступленияШойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУНазваны потери ВСУ при новой попытке пересечь Днепр у Антоновского моста
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новости, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, himars, потери всу , всу (вооруженные силы украины), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, россия
ВСУ потеряли еще три самолета и вертолет
ВСУ потеряли за сутки три самолета, вертолет и 14 беспилотников - Минобороны