https://crimea.ria.ru/20230704/vsu-poteryali-esche-tri-samoleta-i-vertolet-1129803684.html

ВСУ потеряли еще три самолета и вертолет

ВСУ потеряли еще три самолета и вертолет - РИА Новости Крым, 04.07.2023

ВСУ потеряли еще три самолета и вертолет

Российские войска за прошедшие сутки сбили три самолета и вертолет ВСУ, 14 беспилотников и пять снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T15:29

2023-07-04T15:29

2023-07-04T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки сбили три самолета и вертолет ВСУ, 14 беспилотников и пять снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 14 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Площанка, Тополевка Луганской Народной Республики, Крынки и Саги Херсонской области, а также Гладкое, Нестерянка и Инженерное Запорожской области.Всего за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.По данным Минобороны, потери противника за минувшие сутки превысили 700 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступленияШойгу назвал число уничтоженных танков Leopard при контрнаступлении ВСУНазваны потери ВСУ при новой попытке пересечь Днепр у Антоновского моста

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2023

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