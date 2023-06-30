Рейтинг@Mail.ru
Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230630/menya-eto-besit-zaluzhnyy-o-kontrnastuplenii-vsu-1129741322.html
Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ
Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ
Главком Украины Валерий Залужный дал обширное интервью газете Washington Post. Утверждается, что оно было записано в среду, 28 июля. В нем Залужный требует у... РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T16:41
2023-06-30T16:41
валерий залужный
всу (вооруженные силы украины)
сво
поставки западного оружия украине
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128638038_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_621bd36b03bf38bc77e5c448f6b278cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Главком Украины Валерий Залужный дал обширное интервью газете Washington Post. Утверждается, что оно было записано в среду, 28 июля. В нем Залужный требует у Запада танки и самолеты, рассказывает о своей дружбе с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, с которым он "на связи 24/7", и жалуется, что натиск русских войск не ослабел в связи с попыткой мятежа в РФ. Кроме того, Залужный недоволен, что его критикуют за слишком медленное контрнаступление.Как пишет газета, по словам главкома ВСУ, его войска должны стрелять из артиллерийских орудий не меньше, чем их противник, но из-за ограниченных ресурсов их иногда превосходят в десять раз.Именно поэтому его "бесят" слова о темпах наступления, которые исходят от разных западных политиков и иногда от самого президента Украины Владимира Зеленского."Меня это бесит", - заявляет Валерий Залужный.Свои эмоции по этому поводу он высказывает своему другу генералу Марку Милли, которым он "глубоко восхищается", и беседы с которым "могут длиться часами"."У нас есть договоренность: 24/7 мы на связи. Так что иногда я могу позвонить и сказать: "Если я не получу 100 000 снарядов в неделю, 1000 человек погибнет". Встаньте на мое место", — приводит издание слова Залужного.Но "не Милли решает, получим ли мы самолеты или нет", жалуется главком. Тем временем украинские силы на земле становятся легкой целью для российских Су-35, поскольку украинская авиация не может с ними конкурировать, заявил главнокомандующий.Генерал также признал, что некоторые танки Leopard, предоставленные Германией, уже подбиты российскими военными.Также Залужный заявил, что не видит заметных изменений на линии фронта в связи с демаршем Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер"."Если кто-то думает, что украинское контрнаступление получило удачный импульс в прошлые выходные, когда Евгений Пригожин возглавил мятеж наемников... то Залужный в этом не уверен", - пишет американская газета.Он пояснил, что силы ЧВК "Вагнер" уже ушли с линии фронта после взятия под контроль Артемовска, поэтому с тех пор "на поле боя не произошло никаких заметных изменений"."Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", - заявил он.Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня в ходе выступления на индустриальном форуме в Германии заявил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемниковУдары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направлениях
https://crimea.ria.ru/20230622/vks-nanesli-raketnyy-udar-po-skladu-s-inostrannym-vooruzheniem-na-ukraine-1129559883.html
https://crimea.ria.ru/20230618/pochemu-kiev-priostanovil-kontrnastuplenie-1129458316.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128638038_128:0:976:636_1920x0_80_0_0_b1ce2232ec8f7fd8dd5f8e5645617ea2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), сво, поставки западного оружия украине, украина, россия, новости
Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ

Washington Post: главкома ВСУ Залужного бесят слова о медленных темпах наступления

16:41 30.06.2023
 
© AP Photo Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Главком Украины Валерий Залужный дал обширное интервью газете Washington Post. Утверждается, что оно было записано в среду, 28 июля. В нем Залужный требует у Запада танки и самолеты, рассказывает о своей дружбе с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, с которым он "на связи 24/7", и жалуется, что натиск русских войск не ослабел в связи с попыткой мятежа в РФ. Кроме того, Залужный недоволен, что его критикуют за слишком медленное контрнаступление.
Как пишет газета, по словам главкома ВСУ, его войска должны стрелять из артиллерийских орудий не меньше, чем их противник, но из-за ограниченных ресурсов их иногда превосходят в десять раз.
Именно поэтому его "бесят" слова о темпах наступления, которые исходят от разных западных политиков и иногда от самого президента Украины Владимира Зеленского.
"Меня это бесит", - заявляет Валерий Залужный.
Свои эмоции по этому поводу он высказывает своему другу генералу Марку Милли, которым он "глубоко восхищается", и беседы с которым "могут длиться часами".
"У нас есть договоренность: 24/7 мы на связи. Так что иногда я могу позвонить и сказать: "Если я не получу 100 000 снарядов в неделю, 1000 человек погибнет". Встаньте на мое место", — приводит издание слова Залужного.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 13:53
ВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине
Но "не Милли решает, получим ли мы самолеты или нет", жалуется главком. Тем временем украинские силы на земле становятся легкой целью для российских Су-35, поскольку украинская авиация не может с ними конкурировать, заявил главнокомандующий.
"Было бы достаточно очень ограниченного числа (боевых самолетов с Запада для Киева - ред.). Но они необходимы. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами", - говорит Залужный.
Генерал также признал, что некоторые танки Leopard, предоставленные Германией, уже подбиты российскими военными.
Также Залужный заявил, что не видит заметных изменений на линии фронта в связи с демаршем Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер".
"Если кто-то думает, что украинское контрнаступление получило удачный импульс в прошлые выходные, когда Евгений Пригожин возглавил мятеж наемников... то Залужный в этом не уверен", - пишет американская газета.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
18 июня, 15:49
Почему Киев приостановил контрнаступление
Он пояснил, что силы ЧВК "Вагнер" уже ушли с линии фронта после взятия под контроль Артемовска, поэтому с тех пор "на поле боя не произошло никаких заметных изменений".
"Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", - заявил он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня в ходе выступления на индустриальном форуме в Германии заявил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемников
Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ
Шесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направлениях
Валерий ЗалужныйВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОПоставки западного оружия УкраинеУкраинаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:25Правительство РФ увеличило оклады военным и силовикам
17:01Путин присвоил артполку в Крыму звание гвардейского
16:50Где в Крыму холодное море
16:41Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ
16:33Крымчанин изрезал товарища строительным ножом - приговор суда
15:33Уничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУ
14:55Аксенов и Гладков навестили белгородских детей в Евпатории
14:15Лавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемников
13:26Глава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – Лавров
13:05На Украине заочно осудили врио главы Запорожской области Балицкого
12:42В Севастополе участникам СВО выделили первые 30 гектаров земли
12:15Россия из всех передряг выходит более сильной
11:39Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине - сводка за сутки
11:15Белгородскую область обстреливают из артиллерии и минометов
10:25ВСУ выпустили по левому берегу Днепра более 80 снарядов
10:06Зеленский выдвинул НАТО ультиматум
09:47Севастопольца будут судить за половые преступления против дочерей
09:33Обстановка на Керченской переправе: данные на 30 июня
08:56Когда в Крыму достроят современные экотехнопарки
08:34Крым под угрозой: как не стать жертвой молнии
Лента новостейМолния