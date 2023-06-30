https://crimea.ria.ru/20230630/menya-eto-besit-zaluzhnyy-o-kontrnastuplenii-vsu-1129741322.html

Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ

Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ

Главком Украины Валерий Залужный дал обширное интервью газете Washington Post. Утверждается, что оно было записано в среду, 28 июля. В нем Залужный требует у... РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T16:41

2023-06-30T16:41

2023-06-30T16:41

валерий залужный

всу (вооруженные силы украины)

сво

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Главком Украины Валерий Залужный дал обширное интервью газете Washington Post. Утверждается, что оно было записано в среду, 28 июля. В нем Залужный требует у Запада танки и самолеты, рассказывает о своей дружбе с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, с которым он "на связи 24/7", и жалуется, что натиск русских войск не ослабел в связи с попыткой мятежа в РФ. Кроме того, Залужный недоволен, что его критикуют за слишком медленное контрнаступление.Как пишет газета, по словам главкома ВСУ, его войска должны стрелять из артиллерийских орудий не меньше, чем их противник, но из-за ограниченных ресурсов их иногда превосходят в десять раз.Именно поэтому его "бесят" слова о темпах наступления, которые исходят от разных западных политиков и иногда от самого президента Украины Владимира Зеленского."Меня это бесит", - заявляет Валерий Залужный.Свои эмоции по этому поводу он высказывает своему другу генералу Марку Милли, которым он "глубоко восхищается", и беседы с которым "могут длиться часами"."У нас есть договоренность: 24/7 мы на связи. Так что иногда я могу позвонить и сказать: "Если я не получу 100 000 снарядов в неделю, 1000 человек погибнет". Встаньте на мое место", — приводит издание слова Залужного.Но "не Милли решает, получим ли мы самолеты или нет", жалуется главком. Тем временем украинские силы на земле становятся легкой целью для российских Су-35, поскольку украинская авиация не может с ними конкурировать, заявил главнокомандующий.Генерал также признал, что некоторые танки Leopard, предоставленные Германией, уже подбиты российскими военными.Также Залужный заявил, что не видит заметных изменений на линии фронта в связи с демаршем Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер"."Если кто-то думает, что украинское контрнаступление получило удачный импульс в прошлые выходные, когда Евгений Пригожин возглавил мятеж наемников... то Залужный в этом не уверен", - пишет американская газета.Он пояснил, что силы ЧВК "Вагнер" уже ушли с линии фронта после взятия под контроль Артемовска, поэтому с тех пор "на поле боя не произошло никаких заметных изменений"."Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", - заявил он.Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня в ходе выступления на индустриальном форуме в Германии заявил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран НАТО истощены и нуждаются в восполнении.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: РФ будет уничтожать на Украине западных офицеров и наемниковУдары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направлениях

https://crimea.ria.ru/20230622/vks-nanesli-raketnyy-udar-po-skladu-s-inostrannym-vooruzheniem-na-ukraine-1129559883.html

https://crimea.ria.ru/20230618/pochemu-kiev-priostanovil-kontrnastuplenie-1129458316.html

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валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), сво, поставки западного оружия украине, украина, россия, новости