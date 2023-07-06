https://crimea.ria.ru/20230706/tsifry-oshelomlyayut-nazvano-sootnoshenie-poter-rossii-i-ukrainy-v-donbasse-1129850211.html

Цифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в Донбассе

Цифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Цифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в Донбассе

Соотношение потерь российской армии и подразделений вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления ВСУ на некоторых участках фронта достигает соотношения 1 к... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T11:36

2023-07-06T11:36

2023-07-06T11:36

новости

денис пушилин

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

контрнаступление всу

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Соотношение потерь российской армии и подразделений вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления ВСУ на некоторых участках фронта достигает соотношения 1 к 30 в пользу ВС России. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.По словам врио главы ДНР, российские подразделения удерживают позиции по всей линии и там, где есть возможность, продвигаются вперед, ловя противника на контратаках.В частности, за минувшие сутки российские войска продвинулись на 300 метров на одном из самых сложных направлений – Угледарском. Также определенные успехи фиксируются на Краснолиманском направлении.ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Спустя месяц ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике. По словам президента РФ Владимира Путина, потери украинских войск в 10 раз превышают российские, и никаких шансов у Киева нет.По данным на начало июля, российские войска на трех основных направлениях уничтожили 920 единиц бронетанковой техники ВСУ, в том числе 16 немецких танков Leopard, а также 15 самолетов, три вертолета и другую технику. Всего с 4 июня, по данным Минобороны РФ, на всех направлениях ВСУ лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУСпецоперация на Украине может закончиться за несколько дней – Медведев"День Д": есть ли шансы у десантной операции ВСУ на левом берегу Днепра

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, денис пушилин, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), контрнаступление всу, потери всу