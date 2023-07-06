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Цифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Цифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в Донбассе
Цифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Цифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в Донбассе
Соотношение потерь российской армии и подразделений вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления ВСУ на некоторых участках фронта достигает соотношения 1 к... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T11:36
2023-07-06T11:36
новости
денис пушилин
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
контрнаступление всу
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Соотношение потерь российской армии и подразделений вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления ВСУ на некоторых участках фронта достигает соотношения 1 к 30 в пользу ВС России. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.По словам врио главы ДНР, российские подразделения удерживают позиции по всей линии и там, где есть возможность, продвигаются вперед, ловя противника на контратаках.В частности, за минувшие сутки российские войска продвинулись на 300 метров на одном из самых сложных направлений – Угледарском. Также определенные успехи фиксируются на Краснолиманском направлении.ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Спустя месяц ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике. По словам президента РФ Владимира Путина, потери украинских войск в 10 раз превышают российские, и никаких шансов у Киева нет.По данным на начало июля, российские войска на трех основных направлениях уничтожили 920 единиц бронетанковой техники ВСУ, в том числе 16 немецких танков Leopard, а также 15 самолетов, три вертолета и другую технику. Всего с 4 июня, по данным Минобороны РФ, на всех направлениях ВСУ лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУСпецоперация на Украине может закончиться за несколько дней – Медведев"День Д": есть ли шансы у десантной операции ВСУ на левом берегу Днепра
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, денис пушилин, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), контрнаступление всу, потери всу
Цифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в Донбассе

Пушилин: соотношение потерь армии России и ВСУ на некоторых участках составляют 1 к 30

11:36 06.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Соотношение потерь российской армии и подразделений вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления ВСУ на некоторых участках фронта достигает соотношения 1 к 30 в пользу ВС России. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Если говорить о соотношении потерь, они разные на разных участках: где-то – 1 к 10, где-то – 1 к 30. Конечно, потери есть и у нас, есть раненые, погибшие", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
По словам врио главы ДНР, российские подразделения удерживают позиции по всей линии и там, где есть возможность, продвигаются вперед, ловя противника на контратаках.
В частности, за минувшие сутки российские войска продвинулись на 300 метров на одном из самых сложных направлений – Угледарском. Также определенные успехи фиксируются на Краснолиманском направлении.
"По Краснолиманскому направлению поступает практически ежедневно хорошая информация. Противник не снижает количество атак, но наши ребята умудряются двигаться (вперед)", - сказал врио главы республики.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Спустя месяц ни на одном боевом участке противник не достиг поставленных задач и понес существенные потери в живой силе и технике. По словам президента РФ Владимира Путина, потери украинских войск в 10 раз превышают российские, и никаких шансов у Киева нет.
По данным на начало июля, российские войска на трех основных направлениях уничтожили 920 единиц бронетанковой техники ВСУ, в том числе 16 немецких танков Leopard, а также 15 самолетов, три вертолета и другую технику. Всего с 4 июня, по данным Минобороны РФ, на всех направлениях ВСУ лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения.
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НовостиДенис ПушилинСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Контрнаступление ВСУПотери ВСУ
 
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