https://crimea.ria.ru/20230705/ekspert-nazval-pyat-prichin-provala-kontrnastupleniya-vsu-1129834881.html

Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУ

Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУ

Мощная оборона, качество войсковой и оперативной разведки ВС РФ, а также использование Россией новых образцов оружия, точечные удары "Ланцетами" и 100%-е... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T21:53

2023-07-05T21:53

2023-07-05T21:53

контрнаступление всу

мнения

сво

вооруженные силы россии

потери всу

украина

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Мощная оборона, качество войсковой и оперативной разведки ВС РФ, а также использование Россией новых образцов оружия, точечные удары "Ланцетами" и 100%-е доминирование в воздухе нивелировали все попытки ВСУ вести контрнаступление до такой степени, что упадок боевого духа наблюдается даже в подразделениях резерва противника. Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.По его словам, за месяц провального контрнаступления ВСУ потеряли более 2,5 тысяч машин, из которых свыше тысячи – боевые. Безвозвратные потери превысили 20 тысяч человек, еще около 100 тысяч ранены.На фоне происходящего боевой дух противника падает даже в подразделениях резерва, отметил он.Он отметил также попытки ВСУ при провальных атаках контрнаступления использовать разные методы и способы ведения боя, которые с успехом были отражены российскими силами. "Они испытывали различные тактические приемы и способы достижения успеха. Ночную концентрацию и утреннюю атаку, мощную артиллерийскую подготовку и за ней – выход бронетехники, развертывание на рубеж, открытие огня и атаки, внезапную атаку без артподоготовки. Но ничего это им не дало", – сказал Насонов.Причин тому несколько, но главные связаны с тактикой и стратегией российской армии, отметил он. В частности, ВС РФ усилило разведку и достаточно результативно испытывает новые образцы вооружения.Кроме того, российские бойцы стали "штучно" применять "Ланцеты" – точечно по боевой технике. И эффективно использовать новые планирующие бомбы, которые позволяют применять их, не входя в зону поражения ПВО."Бомба с точностью до 5-7 метров поражает. При той мощности, что она имеет – от 500 кг до тонны – это абсолютно филигранный результат", – заметил эксперт.Помимо этого, отлично работают против противника качественно установленные инженерными подразделениями минные ограждения на линии обороны. А 100%-е доминирование российских сил в воздухе при отсутствии у ВСУ прикрытия от таких атак еще больше снижает шансы на успех контрнаступления.На фоне всего этого последней каплей становится срыв подхода резервных подразделений противника туда, где силы ВСУ на исходе.По его словам, киевский режим не бережет людей, так как техника ему важнее: за нее придется отчитываться перед Западом. При этом с новыми поставками ВСУ их спонсоры не торопятся, а ремонт пораженной российскими войсками техники стоит все дороже. Только проверка неисправностей одного танка в Польше, куда Киев эвакуирует выведенные из строя бронированной машины, обходится 100 тысяч евро, заметил эксперт.Кроме того, Запад не принимает новых решений о поставках в связи с вскрывшимися фактами воровства и перепродажи вооружения, предназначенного для ВСУ, еще до его попадания на передовую.Все это вместе оставляет крайне мало шансов ВСУ хоть на какой-то успех, считает Насонов.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:"День Д": есть ли шансы у десантной операции ВСУ на левом берегу ДнепраЭкс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против РоссииМеня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-na-ukraine-mozhet-zakonchitsya-za-neskolko-dney---medvedev-1129829531.html

https://crimea.ria.ru/20230703/shoygu-nazval-chislo-unichtozhennykh-tankov-leopard-pri-kontrnastuplenii-vsu-1129771794.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

контрнаступление всу, мнения, сво, вооруженные силы россии, потери всу , украина, поставки западного оружия украине