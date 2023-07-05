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Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУ
Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУ
Мощная оборона, качество войсковой и оперативной разведки ВС РФ, а также использование Россией новых образцов оружия, точечные удары "Ланцетами" и 100%-е... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T21:53
2023-07-05T21:53
контрнаступление всу
мнения
сво
вооруженные силы россии
потери всу
украина
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Мощная оборона, качество войсковой и оперативной разведки ВС РФ, а также использование Россией новых образцов оружия, точечные удары "Ланцетами" и 100%-е доминирование в воздухе нивелировали все попытки ВСУ вести контрнаступление до такой степени, что упадок боевого духа наблюдается даже в подразделениях резерва противника. Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.По его словам, за месяц провального контрнаступления ВСУ потеряли более 2,5 тысяч машин, из которых свыше тысячи – боевые. Безвозвратные потери превысили 20 тысяч человек, еще около 100 тысяч ранены.На фоне происходящего боевой дух противника падает даже в подразделениях резерва, отметил он.Он отметил также попытки ВСУ при провальных атаках контрнаступления использовать разные методы и способы ведения боя, которые с успехом были отражены российскими силами. "Они испытывали различные тактические приемы и способы достижения успеха. Ночную концентрацию и утреннюю атаку, мощную артиллерийскую подготовку и за ней – выход бронетехники, развертывание на рубеж, открытие огня и атаки, внезапную атаку без артподоготовки. Но ничего это им не дало", – сказал Насонов.Причин тому несколько, но главные связаны с тактикой и стратегией российской армии, отметил он. В частности, ВС РФ усилило разведку и достаточно результативно испытывает новые образцы вооружения.Кроме того, российские бойцы стали "штучно" применять "Ланцеты" – точечно по боевой технике. И эффективно использовать новые планирующие бомбы, которые позволяют применять их, не входя в зону поражения ПВО."Бомба с точностью до 5-7 метров поражает. При той мощности, что она имеет – от 500 кг до тонны – это абсолютно филигранный результат", – заметил эксперт.Помимо этого, отлично работают против противника качественно установленные инженерными подразделениями минные ограждения на линии обороны. А 100%-е доминирование российских сил в воздухе при отсутствии у ВСУ прикрытия от таких атак еще больше снижает шансы на успех контрнаступления.На фоне всего этого последней каплей становится срыв подхода резервных подразделений противника туда, где силы ВСУ на исходе.По его словам, киевский режим не бережет людей, так как техника ему важнее: за нее придется отчитываться перед Западом. При этом с новыми поставками ВСУ их спонсоры не торопятся, а ремонт пораженной российскими войсками техники стоит все дороже. Только проверка неисправностей одного танка в Польше, куда Киев эвакуирует выведенные из строя бронированной машины, обходится 100 тысяч евро, заметил эксперт.Кроме того, Запад не принимает новых решений о поставках в связи с вскрывшимися фактами воровства и перепродажи вооружения, предназначенного для ВСУ, еще до его попадания на передовую.Все это вместе оставляет крайне мало шансов ВСУ хоть на какой-то успех, считает Насонов.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:"День Д": есть ли шансы у десантной операции ВСУ на левом берегу ДнепраЭкс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против РоссииМеня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ
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https://crimea.ria.ru/20230703/shoygu-nazval-chislo-unichtozhennykh-tankov-leopard-pri-kontrnastuplenii-vsu-1129771794.html
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контрнаступление всу, мнения, сво, вооруженные силы россии, потери всу , украина, поставки западного оружия украине
Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Насонов назвал пять основных причин провала контрнаступления ВСУ

21:53 05.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Мощная оборона, качество войсковой и оперативной разведки ВС РФ, а также использование Россией новых образцов оружия, точечные удары "Ланцетами" и 100%-е доминирование в воздухе нивелировали все попытки ВСУ вести контрнаступление до такой степени, что упадок боевого духа наблюдается даже в подразделениях резерва противника. Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.
По его словам, за месяц провального контрнаступления ВСУ потеряли более 2,5 тысяч машин, из которых свыше тысячи – боевые. Безвозвратные потери превысили 20 тысяч человек, еще около 100 тысяч ранены.
На фоне происходящего боевой дух противника падает даже в подразделениях резерва, отметил он.
"Порядка 8 – 10 достаточно подготовленных бригад у них в резерве есть. Но их моральное состояние нужно понимать: когда перед этим более 12 бригад разбились, не пробив даже первую линию российской обороны, успех второго-третьего раза маловероятен. Дух этого личного состава минимальный", – сказал Насонов.
Он отметил также попытки ВСУ при провальных атаках контрнаступления использовать разные методы и способы ведения боя, которые с успехом были отражены российскими силами.
"Они испытывали различные тактические приемы и способы достижения успеха. Ночную концентрацию и утреннюю атаку, мощную артиллерийскую подготовку и за ней – выход бронетехники, развертывание на рубеж, открытие огня и атаки, внезапную атаку без артподоготовки. Но ничего это им не дало", – сказал Насонов.
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Причин тому несколько, но главные связаны с тактикой и стратегией российской армии, отметил он. В частности, ВС РФ усилило разведку и достаточно результативно испытывает новые образцы вооружения.
"Мы более качественно стали проводить войсковую и оперативную разведку, что позволяет поражать противника не только на переднем крае, но и в тактической и оперативной глубине. Это говорит о том, что мы, применяя на дальности ракетное вооружение и более близко – артиллерию достаточно эффективно поражаем все цели, которые были скрыты", – рассказал Насонов.
Кроме того, российские бойцы стали "штучно" применять "Ланцеты" – точечно по боевой технике. И эффективно использовать новые планирующие бомбы, которые позволяют применять их, не входя в зону поражения ПВО.
"Бомба с точностью до 5-7 метров поражает. При той мощности, что она имеет – от 500 кг до тонны – это абсолютно филигранный результат", – заметил эксперт.
Помимо этого, отлично работают против противника качественно установленные инженерными подразделениями минные ограждения на линии обороны. А 100%-е доминирование российских сил в воздухе при отсутствии у ВСУ прикрытия от таких атак еще больше снижает шансы на успех контрнаступления.
На фоне всего этого последней каплей становится срыв подхода резервных подразделений противника туда, где силы ВСУ на исходе.
"Мы изучили тактику на сопредельной стороне противника и, как только он предполагает произвести ротацию подразделения, мы это понимаем и огневым воздействием, тактической активностью не даем ему этого сделать", – отметил Насонов.
По его словам, киевский режим не бережет людей, так как техника ему важнее: за нее придется отчитываться перед Западом. При этом с новыми поставками ВСУ их спонсоры не торопятся, а ремонт пораженной российскими войсками техники стоит все дороже. Только проверка неисправностей одного танка в Польше, куда Киев эвакуирует выведенные из строя бронированной машины, обходится 100 тысяч евро, заметил эксперт.
Кроме того, Запад не принимает новых решений о поставках в связи с вскрывшимися фактами воровства и перепродажи вооружения, предназначенного для ВСУ, еще до его попадания на передовую.
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Все это вместе оставляет крайне мало шансов ВСУ хоть на какой-то успех, считает Насонов.
"Они предполагали разрубить нашу группировку пополам, разорвать систему снабжения и приблизиться к Крыму. Долбиться в сторону Луны для них, наверное, было бы более результативно, потому что там нет нашей обороны. Пытаться преодолеть хотя бы основное ограждение, где стоим мы, у них не получается. И не получится", – заключил эксперт.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях.
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Контрнаступление ВСУМненияСВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУУкраинаПоставки западного оружия Украине
 
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22:18Главные события и заявления дня: 5 июля
21:53Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУ
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