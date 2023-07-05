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Экс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Экс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России
Экс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Экс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России
Официальный Киев уверен, что вмешательство НАТО – это единственный шанс изменить ситуацию на поле боя, однако на деле альянс не способен выстоять против России. РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T12:59
2023-07-05T13:09
украина
россия
нато
сша
сво
мнения
скотт риттер
безопасность
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Официальный Киев уверен, что вмешательство НАТО – это единственный шанс изменить ситуацию на поле боя, однако на деле альянс не способен выстоять против России. Такое мнение высказал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.Он считает, что вооруженные силы Украины находятся на пороге краха и поэтому вынуждены бороться не за победу своей страны, а просто за выживание. Их цель - дотянуть до саммита НАТО.По мнению отставного офицера армии США, все попытки украинского наступления в конце концов завершатся полномасштабным контрнаступлением российских сил, которые превосходят противника и по численности, и по уровню подготовки.В мае 2023 года Скотт Риттер побывал в Севастополе, где презентовал свою книгу "Гонка разоружения". Он высоко оценил музеи Севастополя, и отметил, что при их посещении становится понятно, насколько россияне чтят свою историю. Он пожалел о том, что американская образовательная система очень слаба в этом отношении.В ходе пресс-конференции Риттер выразил мнение, что любые попытки поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой со стороны Запада обречены на неудачу. Он отметил, что цели России в этом противостоянии вполне понятны и любые вооруженные силы, направленные Украине для борьбы с Россией, будут побеждены.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик СШААмерика непременно предаст Украину – экс-разведчик США РиттерЭкс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победить
https://crimea.ria.ru/20230523/eks-razvedchik-ssha-ritter-nazval-tsel-zapada-v-otnoshenii-kryma-1128922083.html
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украина, россия, нато, сша, сво, мнения, скотт риттер, безопасность, армия и флот, вооруженные силы россии
Экс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России

НАТО не сможет помочь Киеву противостоять России – экс-разведчик армии США Риттер

12:59 05.07.2023 (обновлено: 13:09 05.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Официальный Киев уверен, что вмешательство НАТО – это единственный шанс изменить ситуацию на поле боя, однако на деле альянс не способен выстоять против России. Такое мнение высказал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
Он считает, что вооруженные силы Украины находятся на пороге краха и поэтому вынуждены бороться не за победу своей страны, а просто за выживание. Их цель - дотянуть до саммита НАТО.
"Они будут умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для Украины — это вмешательство альянса. Но это не шанс, потому что я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, у них нет войск, нет подготовки, нет материально-технической поддержки, нет командования и управления, они не знают, как это делать. Так что для Украины все кончено", - сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По мнению отставного офицера армии США, все попытки украинского наступления в конце концов завершатся полномасштабным контрнаступлением российских сил, которые превосходят противника и по численности, и по уровню подготовки.
Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
23 мая, 19:45
Экс-разведчик США Риттер назвал цель Запада в отношении Крыма
В мае 2023 года Скотт Риттер побывал в Севастополе, где презентовал свою книгу "Гонка разоружения". Он высоко оценил музеи Севастополя, и отметил, что при их посещении становится понятно, насколько россияне чтят свою историю. Он пожалел о том, что американская образовательная система очень слаба в этом отношении.
В ходе пресс-конференции Риттер выразил мнение, что любые попытки поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой со стороны Запада обречены на неудачу. Он отметил, что цели России в этом противостоянии вполне понятны и любые вооруженные силы, направленные Украине для борьбы с Россией, будут побеждены.
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УкраинаРоссияНАТОСШАСВОМненияСкотт РиттерБезопасностьАрмия и флотВооруженные силы России
 
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