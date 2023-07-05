https://crimea.ria.ru/20230705/eks-ofitser-ssha-poyasnili-pochemu-nato-ne-vystoit-protiv-rossii-1129823505.html

Экс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России

Экс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Экс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России

Официальный Киев уверен, что вмешательство НАТО – это единственный шанс изменить ситуацию на поле боя, однако на деле альянс не способен выстоять против России. РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T12:59

2023-07-05T12:59

2023-07-05T13:09

украина

россия

нато

сша

сво

мнения

скотт риттер

безопасность

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Официальный Киев уверен, что вмешательство НАТО – это единственный шанс изменить ситуацию на поле боя, однако на деле альянс не способен выстоять против России. Такое мнение высказал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.Он считает, что вооруженные силы Украины находятся на пороге краха и поэтому вынуждены бороться не за победу своей страны, а просто за выживание. Их цель - дотянуть до саммита НАТО.По мнению отставного офицера армии США, все попытки украинского наступления в конце концов завершатся полномасштабным контрнаступлением российских сил, которые превосходят противника и по численности, и по уровню подготовки.В мае 2023 года Скотт Риттер побывал в Севастополе, где презентовал свою книгу "Гонка разоружения". Он высоко оценил музеи Севастополя, и отметил, что при их посещении становится понятно, насколько россияне чтят свою историю. Он пожалел о том, что американская образовательная система очень слаба в этом отношении.В ходе пресс-конференции Риттер выразил мнение, что любые попытки поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой со стороны Запада обречены на неудачу. Он отметил, что цели России в этом противостоянии вполне понятны и любые вооруженные силы, направленные Украине для борьбы с Россией, будут побеждены.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик СШААмерика непременно предаст Украину – экс-разведчик США РиттерЭкс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победить

https://crimea.ria.ru/20230523/eks-razvedchik-ssha-ritter-nazval-tsel-zapada-v-otnoshenii-kryma-1128922083.html

украина

россия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, нато, сша, сво, мнения, скотт риттер, безопасность, армия и флот, вооруженные силы россии