Экс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России
НАТО не сможет помочь Киеву противостоять России – экс-разведчик армии США Риттер
12:59 05.07.2023 (обновлено: 13:09 05.07.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Официальный Киев уверен, что вмешательство НАТО – это единственный шанс изменить ситуацию на поле боя, однако на деле альянс не способен выстоять против России. Такое мнение высказал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
Он считает, что вооруженные силы Украины находятся на пороге краха и поэтому вынуждены бороться не за победу своей страны, а просто за выживание. Их цель - дотянуть до саммита НАТО.
"Они будут умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для Украины — это вмешательство альянса. Но это не шанс, потому что я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, у них нет войск, нет подготовки, нет материально-технической поддержки, нет командования и управления, они не знают, как это делать. Так что для Украины все кончено", - сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По мнению отставного офицера армии США, все попытки украинского наступления в конце концов завершатся полномасштабным контрнаступлением российских сил, которые превосходят противника и по численности, и по уровню подготовки.
В мае 2023 года Скотт Риттер побывал в Севастополе, где презентовал свою книгу "Гонка разоружения". Он высоко оценил музеи Севастополя, и отметил, что при их посещении становится понятно, насколько россияне чтят свою историю. Он пожалел о том, что американская образовательная система очень слаба в этом отношении.
В ходе пресс-конференции Риттер выразил мнение, что любые попытки поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой со стороны Запада обречены на неудачу. Он отметил, что цели России в этом противостоянии вполне понятны и любые вооруженные силы, направленные Украине для борьбы с Россией, будут побеждены.
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