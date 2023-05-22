https://crimea.ria.ru/20230522/chem-ukraine-grozit-primenenie-snaryadov-s-uranom---eks-razvedchik-ssha-1128890555.html

Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик США

Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик США - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик США

Применение ВСУ снарядов с обедненным ураном приведет к загрязнению почв на Украине, росту числа онкологических заболеваний и генетических мутаций, которыми... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T19:21

2023-05-22T19:21

2023-05-22T19:21

снаряды с обедненным ураном

скотт риттер

украина

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

поставки западного оружия украине

сша

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Применение ВСУ снарядов с обедненным ураном приведет к загрязнению почв на Украине, росту числа онкологических заболеваний и генетических мутаций, которыми подвергнутся не одно поколение жителей этой страны. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения" в Севастополе.По его словам, та же судьба постигнет Украину и ее жителей, если ВСУ будут применять такие боеприпасы."Не знаю, о чем думают люди, когда поставляют такое оружие Украине. Мы знаем, как это оружие используется и как оно отравляет почву и людей. И мы после этого называем себя друзьями Украины. Друзья бы так не поступили", - добавил эксперт.Ранее Великобритания поставила Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Глава минобороны страны Джеймс Хиппи в конце апреля заявил, что киевскому режиму уже направлены несколько тысяч снарядов, в том числе "урановых". При этом Хиппи подчеркнул, что Великобритания не будет помогать Украине обезвреживать снаряды с обедненным ураном.Президент России Владимир Путин предупредил, что РФ будет вынуждена реагировать на эти действия. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.В Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Читайте также на РИА Новости Крым:Во взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" – мнениеЛавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядовМиллионы лет полураспада: что такое обедненный уран

https://crimea.ria.ru/20230515/zakon-bumeranga-evropa-riskuet-nakrytsya-sobstvennym-uranom-1128734986.html

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снаряды с обедненным ураном, скотт риттер, украина, всу (вооруженные силы украины), безопасность, поставки западного оружия украине, сша, мнения