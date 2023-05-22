Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик США
Скотт Риттер: многие поколения украинцев заплатят за применение снарядов с ураном
© РИА Новости . Андрей Бортко / Перейти в фотобанкЭкс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Применение ВСУ снарядов с обедненным ураном приведет к загрязнению почв на Украине, росту числа онкологических заболеваний и генетических мутаций, которыми подвергнутся не одно поколение жителей этой страны. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения" в Севастополе.
"Обедненный уран – это яд, и мы об этом знаем. Америка использовала такое оружие в Ираке. И мы знаем, как это воздействует на детей. Они рождаются с мутациями, с отклонениями. Это ужасно. В Ираке возросло количество онкологических заболеваний. Этот яд не уйдет сам по себе, он в иракской почве. И будущие поколения заплатят за это, на них это тоже повлияет", - сказал Риттер.
По его словам, та же судьба постигнет Украину и ее жителей, если ВСУ будут применять такие боеприпасы.
"Не знаю, о чем думают люди, когда поставляют такое оружие Украине. Мы знаем, как это оружие используется и как оно отравляет почву и людей. И мы после этого называем себя друзьями Украины. Друзья бы так не поступили", - добавил эксперт.
Ранее Великобритания поставила Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Глава минобороны страны Джеймс Хиппи в конце апреля заявил, что киевскому режиму уже направлены несколько тысяч снарядов, в том числе "урановых". При этом Хиппи подчеркнул, что Великобритания не будет помогать Украине обезвреживать снаряды с обедненным ураном.
Президент России Владимир Путин предупредил, что РФ будет вынуждена реагировать на эти действия. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.
В Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.
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