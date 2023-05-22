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Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик США - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик США
Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик США - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик США
Применение ВСУ снарядов с обедненным ураном приведет к загрязнению почв на Украине, росту числа онкологических заболеваний и генетических мутаций, которыми... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T19:21
2023-05-22T19:21
снаряды с обедненным ураном
скотт риттер
украина
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
поставки западного оружия украине
сша
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Применение ВСУ снарядов с обедненным ураном приведет к загрязнению почв на Украине, росту числа онкологических заболеваний и генетических мутаций, которыми подвергнутся не одно поколение жителей этой страны. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения" в Севастополе.По его словам, та же судьба постигнет Украину и ее жителей, если ВСУ будут применять такие боеприпасы."Не знаю, о чем думают люди, когда поставляют такое оружие Украине. Мы знаем, как это оружие используется и как оно отравляет почву и людей. И мы после этого называем себя друзьями Украины. Друзья бы так не поступили", - добавил эксперт.Ранее Великобритания поставила Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Глава минобороны страны Джеймс Хиппи в конце апреля заявил, что киевскому режиму уже направлены несколько тысяч снарядов, в том числе "урановых". При этом Хиппи подчеркнул, что Великобритания не будет помогать Украине обезвреживать снаряды с обедненным ураном.Президент России Владимир Путин предупредил, что РФ будет вынуждена реагировать на эти действия. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.В Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Читайте также на РИА Новости Крым:Во взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" – мнениеЛавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядовМиллионы лет полураспада: что такое обедненный уран
https://crimea.ria.ru/20230515/zakon-bumeranga-evropa-riskuet-nakrytsya-sobstvennym-uranom-1128734986.html
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снаряды с обедненным ураном, скотт риттер, украина, всу (вооруженные силы украины), безопасность, поставки западного оружия украине, сша, мнения
Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик США

Скотт Риттер: многие поколения украинцев заплатят за применение снарядов с ураном

19:21 22.05.2023
 
© РИА Новости . Андрей Бортко / Перейти в фотобанкЭкс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу
Экс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости . Андрей Бортко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Применение ВСУ снарядов с обедненным ураном приведет к загрязнению почв на Украине, росту числа онкологических заболеваний и генетических мутаций, которыми подвергнутся не одно поколение жителей этой страны. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения" в Севастополе.
"Обедненный уран – это яд, и мы об этом знаем. Америка использовала такое оружие в Ираке. И мы знаем, как это воздействует на детей. Они рождаются с мутациями, с отклонениями. Это ужасно. В Ираке возросло количество онкологических заболеваний. Этот яд не уйдет сам по себе, он в иракской почве. И будущие поколения заплатят за это, на них это тоже повлияет", - сказал Риттер.
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15 мая, 17:59Эксклюзивы РИА Новости Крым
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По его словам, та же судьба постигнет Украину и ее жителей, если ВСУ будут применять такие боеприпасы.
"Не знаю, о чем думают люди, когда поставляют такое оружие Украине. Мы знаем, как это оружие используется и как оно отравляет почву и людей. И мы после этого называем себя друзьями Украины. Друзья бы так не поступили", - добавил эксперт.
Ранее Великобритания поставила Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Глава минобороны страны Джеймс Хиппи в конце апреля заявил, что киевскому режиму уже направлены несколько тысяч снарядов, в том числе "урановых". При этом Хиппи подчеркнул, что Великобритания не будет помогать Украине обезвреживать снаряды с обедненным ураном.
Президент России Владимир Путин предупредил, что РФ будет вынуждена реагировать на эти действия. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.
В Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.
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