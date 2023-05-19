https://crimea.ria.ru/20230519/vo-vzorvannom-arsenale-v-khmelnitskom-byla-gryaznaya-bomba---mnenie-1128839829.html
Во взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнение
Во взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнение - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Во взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнение
В Хмельницком, вероятно, хранились элементы так называемой "грязной" бомбы. Такое предположение в эфире "Sputnik на русском" высказал военный эксперт Александр... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T21:29
2023-05-19T21:29
2023-05-19T21:29
украина
снаряды с обедненным ураном
хмельницкий
александр хроленко
польша
общество
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сво
мнения
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Хмельницком, вероятно, хранились элементы так называемой "грязной" бомбы. Такое предположение в эфире "Sputnik на русском" высказал военный эксперт Александр Хроленко.После этого в Хмельницком было установлено повышение радиационного фона в полтора раза. Его зафиксировали и в соседнем Тернополе, и в Польше, хотя расстояние от украино-польской границы до Хмельницкого более 230 километров, акцентировал Хроленко."Резко повысилась концентрация висмута, в 6-7 раз, этот металл используется во многих ядерных технологиях, - рассказал Хроленко. - Поначалу все стали переводить стрелки на вот эти обещанные Великобританией снаряды с обедненным ураном. Действительно, если в нарушение правил хранения сердечники с обедненным ураном хранятся вместе со взрывчатым веществом, то есть со второй частью снаряда, то при взрыве этот тугоплавкий в общем-то обедненный уран хорошо горит, с выделением токсичных веществ и радиоактивной пыли".Зафиксированное повышение уровня радиации и гамма-излучение свидетельствует о том, что, помимо большого количества взрывчатых веществ, там были и авиационные, и противолокационные ракеты, поставленные Западом. Были и крылатые ракеты из Великобритании, те самые Storm Shadow - "тень шторма", убежден он."Но кроме всего прочего, вот такие скачки радиации говорят о том, что там были компоненты так называемой "грязной" бомбы. Где конкретно – на 649 арсенале или на заводе "Катион" – это уже дело десятое. Но выглядит это вполне реалистично, судя по цифрам и фактам", - утверждает Александр Хроленко.Даже при самом оптимистичном сценарии, говорит он, если там были только несколько тысяч снарядов с сердечниками из обедненного урана, то радиоактивная пыль распространилась на сотни километров. В ближайшее время в Хмельницкой, Тернопольской областях, а также в Польше будет фиксироваться больше онкологических заболеваний и рождения детей с врожденными уродствами, считает он."Все эти боеприпасы предназначались для территорий Донбасса и новых российских территорий, а получилось, что произошло это в оперативном тылу киевского режима. Не рой другому яму, сам в нее попадешь", - заключает эксперт.Как сообщил в пятницу секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, после в взрыва в Хмельницком на Европу движется радиоактивное облако. Как сообщали источники РИА Новости Крым в Минобороны РФ, на складах в Хмельницком длительное время накапливалось большое количество боеприпасов для немецких танков Leopard 2 и американских БМП Bradley и, с большой долей вероятности, снарядыс обедненным ураном.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель ЗападаСнаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и УкраинеПоставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад
https://crimea.ria.ru/20230516/dyavol-v-detalyakh-chem-strashny-uranovye-boepripasy---uchenyy-1128749636.html
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украина, снаряды с обедненным ураном, хмельницкий, александр хроленко, польша, общество, в мире, сво, мнения, поставки западного оружия украине, радиация
Во взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнение
Хроленко: взрыв в Хмельницком вызвал землетрясение, скачок радиации и гамма-излучение
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Хмельницком, вероятно, хранились элементы так называемой "грязной" бомбы. Такое предположение в эфире "Sputnik на русском" высказал военный эксперт Александр Хроленко.
"На месте этого склада 649-го арсенала ВСУ, который расположен в двух километрах к северо-западу от Хмельницкого, осталось около 10 кратеров. То есть его снесло полностью. Взрывы в центре Хмельницка – это завод "Катион", который производил электронику, в том числе и для нужд обороны, а в последние годы использовался как складское помещение для западной военной техники и боеприпасов. И вот после этого сейсмологи уловили толчки мощностью в 4 балла. Вы понимаете, какой это силы взрыв?" - отметил эксперт.
После этого в Хмельницком было установлено повышение радиационного фона в полтора раза. Его зафиксировали и в соседнем Тернополе, и в Польше, хотя расстояние от украино-польской границы до Хмельницкого более 230 километров, акцентировал Хроленко.
"Резко повысилась концентрация висмута, в 6-7 раз, этот металл используется во многих ядерных технологиях, - рассказал Хроленко. - Поначалу все стали переводить стрелки на вот эти обещанные Великобританией снаряды с обедненным ураном. Действительно, если в нарушение правил хранения сердечники с обедненным ураном хранятся вместе со взрывчатым веществом, то есть со второй частью снаряда, то при взрыве этот тугоплавкий в общем-то обедненный уран хорошо горит, с выделением токсичных веществ и радиоактивной пыли".
Зафиксированное повышение уровня радиации и гамма-излучение свидетельствует о том, что, помимо большого количества взрывчатых веществ, там были и авиационные, и противолокационные ракеты, поставленные Западом. Были и крылатые ракеты из Великобритании, те самые Storm Shadow - "тень шторма", убежден он.
"Но кроме всего прочего, вот такие скачки радиации говорят о том, что там были компоненты так называемой "грязной" бомбы. Где конкретно – на 649 арсенале или на заводе "Катион" – это уже дело десятое. Но выглядит это вполне реалистично, судя по цифрам и фактам", - утверждает Александр Хроленко.
Даже при самом оптимистичном сценарии, говорит он, если там были только несколько тысяч снарядов с сердечниками из обедненного урана, то радиоактивная пыль распространилась на сотни километров. В ближайшее время в Хмельницкой, Тернопольской областях, а также в Польше будет фиксироваться больше онкологических заболеваний и рождения детей с врожденными уродствами, считает он.
"Все эти боеприпасы предназначались для территорий Донбасса и новых российских территорий, а получилось, что произошло это в оперативном тылу киевского режима. Не рой другому яму, сам в нее попадешь", - заключает эксперт.
Как сообщил в пятницу секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, после в взрыва в Хмельницком на Европу движется радиоактивное облако
. Как сообщали источники РИА Новости Крым
в Минобороны РФ, на складах в Хмельницком длительное время накапливалось большое количество боеприпасов для немецких танков Leopard 2 и американских БМП Bradley и, с большой долей вероятности, снаряды
с обедненным ураном.
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