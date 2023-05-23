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Экс-офицер США: в Севастополе должен побывать каждый, чтобы знать историю

Экс-офицер США: в Севастополе должен побывать каждый, чтобы знать историю - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Экс-офицер США: в Севастополе должен побывать каждый, чтобы знать историю

Патриотические программы и музеи в России впечатляют тем, как в этой стране воспитывают людей, храня память о подвигах народа. Одним из ярчайших примеров этому... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-23T07:41

2023-05-23T07:41

2023-05-22T23:16

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Патриотические программы и музеи в России впечатляют тем, как в этой стране воспитывают людей, храня память о подвигах народа. Одним из ярчайших примеров этому – Севастополь, где побывать должен не только каждый россиянин, но и житель любой другой страны мира. Такое мнение журналистам в Севастополе высказал американский военный эксперт, бывший разведчик Скотт Риттер.По словам Риттера, именно незнание истории сделало возможной сегодня поддержку США нацизма на Украине. "К сожалению, американская образовательная система очень слаба в преподавании истории. Это одна из причин. Если бы американцы помнили о сущности нацизма и то, как и чем жертвовали русские и американцы, чтобы победить нацизм, мы бы никогда не поддержали украинское правительство сегодня", – сказал Риттер. Примером же того, как следует учить и знать свою историю, он назвал патриотические программы в России, уделив отдельное внимание музею "35-я береговая батарея" в Севастополе, который посетил в ходе своего визита в Крым.Он подчеркнул, что его визит в Россию заключается в том, чтобы познать культуру и историю российского народа и передать это знание народу США."Только так можно поменять мнение американцев", – заключил Риттер.Ранее в ходе презентации своей книги "Гонка разоружения" в Севастополе Скотт Риттер рассказал, что в Соединненных Штатах ветеранов Второй мировой не чествуют так, как они того достойны. Это связано с тем, что память о них неудобна в Аиерике, ведь эти люди помнят правду о том, что главный вклад в уничтожение фашизма в мире внес СССР, а не США, как хотят представить сегодня.Также он рассказал, почему вина за продолжение конфликта на Украине лежит на США.Читайте также на РИА Новости Крым: Века и судьбы: в Севастополе задумали создать музей истории городаАмерика непременно предаст Украину – экс-разведчик США РиттерБерег отваги: как сражались защитники Севастополя

https://crimea.ria.ru/20210505/Novye-artefakty-35-y-batarei-v-Sevastopole--foto-1119547549.html

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