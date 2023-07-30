https://crimea.ria.ru/20230730/shturm-kryma-ukrainskimi-kommandos-ekspert-otsenil-plan-kieva-i-londona-1130422860.html

"Штурм" Крыма украинскими коммандос: эксперт оценил план Киева и Лондона

"Штурм" Крыма украинскими коммандос: эксперт оценил план Киева и Лондона - РИА Новости Крым, 30.07.2023

"Штурм" Крыма украинскими коммандос: эксперт оценил план Киева и Лондона

Планы киевского режима и его западных союзников "захватить" Крым могут оставаться на бумаге, но они стали совершенно эфемерными в свете неудачного... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T17:42

2023-07-30T17:42

2023-07-30T17:42

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юрий кнутов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Планы киевского режима и его западных союзников "захватить" Крым могут оставаться на бумаге, но они стали совершенно эфемерными в свете неудачного контрнаступления ВСУ на юге. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Ранее газета Daily Express со ссылкой на источники сообщила, что британские морские пехотинцы готовят группу украинских спецназовцев численностью более двух тысяч человек для операции по вторжению в Крым, которую планируется осуществить до Рождества. Как утверждают авторы статьи, операция по захвату Крыма будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Обучаемые в Британии спецназовцы должны стать "острием копья" при вторжении.Резервы ВСУ на исходеЭксперт отметил, что шансов на выход к Крыму у войск противника становится все меньше, поскольку уже сейчас Киев вынужден задействовать в боях под Орехово и Угледаром 9-й и 10-й армейские корпуса, которые находились в стратегическом резерве. Тот факт, что украинское командование вынуждено задействовать этот резерв уже сейчас, при попытках прорыва российской линии обороны, говорит о том, что планам киевского режима по захвату Крыма вряд ли суждено сбыться."У них осталось три корпуса стратегических резервов. Это где-то 60 тысяч человек. Эти корпуса должны были действовать после прорыва обороны. Но у них ничего не получилось, и эти корпуса сейчас пытаются пробить оборону в районе Угледара, на Времевском выступе, в районе Артемовска и на Запорожском направлении", – пояснил аналитик.По словам Кнутова, главная задача российской армии на данном этапе – измотать и обескровить противника, а затем уже самим думать о том, как двигаться дальше вперед.Планы Киева и Запада в отношении КрымаАмериканские, украинские и британские политики и военные неоднократно заявляли, что целью анонсируемого контрнаступления ВСУ в том числе является захват Крыма.Глава республики Сергей Аксенов в ответ на это заявил, что в Крым украинские боевики ни при каких обстоятельствах не смогут зайти.Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в Штатах не верят в способность Украины "вернуть" Крым в ходе нынешнего контрнаступления, более того, такие попытки приведут к эскалации конфликта.По мнению военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко, чиновники и военные, которые анонсируют скорые атаки киевского режима на Крым, "живут в виртуальной реальности, которая заточена на создание информационного шума". Для них важно создать красивую "говорильню", убедить потребителя, которого они сознательно, уже не одно десятилетие приводят в состояние "амебы в болоте", что у них-то в стране все хорошо", убежден аналитик.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Британцы готовят 2 тысячи украинских боевиков для вторжения в Крым – СМИЯков Кедми о Крыме, Украине и будущем РоссииНад Крымом сбили 25 беспилотников

https://crimea.ria.ru/20230608/krymu-ne-grozit-sukhoputnaya-operatsiya-vsu---aksenov-1129274400.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

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