https://crimea.ria.ru/20230606/govorilnya-dlya-ameb-ekspert-o-zayavlenii-londona-po-zakhvatu-kryma-1129182314.html

"Говорильня" для амеб: эксперт о заявлении Лондона по захвату Крыма

"Говорильня" для амеб: эксперт о заявлении Лондона по захвату Крыма - РИА Новости Крым, 05.06.2023

"Говорильня" для амеб: эксперт о заявлении Лондона по захвату Крыма

Лондон регулярно анонсирует возможное наступление ВСУ на Крым, чтобы отвлечь своих жителей от рассуждений о проблемах внутри их собственного государства,... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-06T07:41

2023-06-06T07:41

2023-06-05T16:06

мнения

михаил онуфриенко

украина

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

политика

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1128003052_0:77:1281:797_1920x0_80_0_0_9dadde878fcb5a9386057ca4483baf33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Лондон регулярно анонсирует возможное наступление ВСУ на Крым, чтобы отвлечь своих жителей от рассуждений о проблемах внутри их собственного государства, поскольку люди в Европе живут в окружении "информационного шума", который ничего общего не имеет с реальностью. Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.Зачем нужны заявления о захвате КрымаРаннее сообщалось о планах Киева отвоевать Крым и разбить Черноморский флот РФ с помощью западного оружия. Такое заявление сделал замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов во время визита в Лондон, где проходят тренировки военных ВСУ.По мнению военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко, люди, которые делают заявления касательно скорой атаки киевского режима на Крым, "живут в виртуальной реальности, которая заточена на создание информационного шума. Для них важно создать красивую "говорильню", убедить потребителя, которого они сознательно, уже ни одно десятилетие приводят в состояние "амебы в болоте", что у них-то в стране все хорошо".Эксперт убежден: заявления, подобные тому, что скоро будет отвоеван Крым, необходимы западу для того, чтобы население концентрировало свое внимание на мнимом внешнем враге, а не на внутренних проблемах.Крым Россия не отдаст"Имею представление о том, что такое Крым и какая военная мощь там сосредоточена", - сказал эксперт в интервью на канале "Sputnik на русском". И уточнил, что в регионе есть приморские артиллерийские батареи, готовые к бою, которые предусматривают, в том числе, и оборону побережья."Это нормальная система обороны, которая предусматривает даже невозможные случаи. Нет и не будет никогда никаких физических возможностей взять Крым. Вы никогда не получите Крым. Лавочка закрылась. Советский Союз времен Горбачева – развала и "договорняков" закончился. Свое мы не отдадим", - заявил Онуфриенко, отвечая на соответствующий вопрос ведущего программы.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов оценил угрозу для Крыма, связанную с анонсированным киевским режимом контрнаступлением ВСУ. Он заявил, что в Крым украинские боевики ни при каких обстоятельствах не смогут зайти.Читайте также на РИА Новости Крым:Как падение Артемовска влияет на сроки контрнаступления ВСУ – экспертПочему Украина откладывает контрнаступление – мнениеКогда ВСУ начнут наступать и будет ли атака на Крым – заявление Блинкена

https://crimea.ria.ru/20230605/rossiyskie-voennye-otrazili-popytku-krupnomasshtabnogo-nastupleniya-vsu-1129186165.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, михаил онуфриенко, украина, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), политика, сво