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На Украине грозятся отвоевать Крым и уничтожить Черноморский флот РФ - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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На Украине грозятся отвоевать Крым и уничтожить Черноморский флот РФ
На Украине грозятся отвоевать Крым и уничтожить Черноморский флот РФ - РИА Новости Крым, 19.07.2022
На Украине грозятся отвоевать Крым и уничтожить Черноморский флот РФ
Киев планирует отвоевать Крым и разбить Черноморский флот РФ с помощью западного оружия. Об этом заявил замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов во время... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T13:59
2022-07-19T13:59
украина
крым
чф рф (черноморский флот российской федерации)
в мире
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Киев планирует отвоевать Крым и разбить Черноморский флот РФ с помощью западного оружия. Об этом заявил замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов во время визита в Лондон, где проходят тренировки военных ВСУ, пишет РИА Новости."Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной", - пригрозил Гаврилов.Он подчеркнул, что вопрос по применению западного оружия для удара по Крыму обсуждается с Западом, однако Киеву еще только предстоит принимать решение о методах захвата полуострова – это может быть военный или же дипломатический путь.Гаврилов также заверил, что Украина готовится "рано или поздно" атаковать Черноморский флот России, для этого наращивает собственный потенциал и ожидает поставок западных дальнобойных противокорабельных ракет.Ранее о возможных ударах по Крыму заявили в Минобороны Украины и офисе президента Владимира Зеленского. Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что Киев может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства против целей в Крыму. Ими могут стать "системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки".На это заявление отреагировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который пообещал, что для Украины может наступить Судный день в случае ударов по Крыму.
https://crimea.ria.ru/20220717/medvedev-poobeschal-ukraine-sudnyy-den-iz-za-kryma-1123873023.html
https://crimea.ria.ru/20220717/strasti-po-krymskomu-mostu-na-poluostrove-otsenili-novye-ugrozy-1123871755.html
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украина, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), в мире, безопасность республики крым и севастополя
На Украине грозятся отвоевать Крым и уничтожить Черноморский флот РФ

Замглавы минобороны Украины пригрозил уничтожить Черноморский флот РФ и забрать Крым

13:59 19.07.2022
 
© РИА Новости . Andrey Stanavov / Перейти в фотобанкАндреевский флаг и мачты на борту малого ракетного корабля проекта 21631 "Орехово-Зуево" на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму
Андреевский флаг и мачты на борту малого ракетного корабля проекта 21631 Орехово-Зуево на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Andrey Stanavov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Киев планирует отвоевать Крым и разбить Черноморский флот РФ с помощью западного оружия. Об этом заявил замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов во время визита в Лондон, где проходят тренировки военных ВСУ, пишет РИА Новости.
"Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной", - пригрозил Гаврилов.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 16:02
Медведев пообещал Украине Судный день из-за Крыма
Он подчеркнул, что вопрос по применению западного оружия для удара по Крыму обсуждается с Западом, однако Киеву еще только предстоит принимать решение о методах захвата полуострова – это может быть военный или же дипломатический путь.
Гаврилов также заверил, что Украина готовится "рано или поздно" атаковать Черноморский флот России, для этого наращивает собственный потенциал и ожидает поставок западных дальнобойных противокорабельных ракет.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 14:16
Страсти по Крымскому мосту: на полуострове оценили новые угрозы
Ранее о возможных ударах по Крыму заявили в Минобороны Украины и офисе президента Владимира Зеленского. Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что Киев может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства против целей в Крыму. Ими могут стать "системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки".
На это заявление отреагировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который пообещал, что для Украины может наступить Судный день в случае ударов по Крыму.
 
УкраинаКрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)В миреБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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