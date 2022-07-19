https://crimea.ria.ru/20220719/na-ukraine-grozyatsya-otvoevat-krym-i-unichtozhit-chernomorskiy-flot-rf-1123894469.html

На Украине грозятся отвоевать Крым и уничтожить Черноморский флот РФ

На Украине грозятся отвоевать Крым и уничтожить Черноморский флот РФ - РИА Новости Крым, 19.07.2022

На Украине грозятся отвоевать Крым и уничтожить Черноморский флот РФ

Киев планирует отвоевать Крым и разбить Черноморский флот РФ с помощью западного оружия. Об этом заявил замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов во время... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T13:59

2022-07-19T13:59

2022-07-19T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Киев планирует отвоевать Крым и разбить Черноморский флот РФ с помощью западного оружия. Об этом заявил замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов во время визита в Лондон, где проходят тренировки военных ВСУ, пишет РИА Новости."Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной", - пригрозил Гаврилов.Он подчеркнул, что вопрос по применению западного оружия для удара по Крыму обсуждается с Западом, однако Киеву еще только предстоит принимать решение о методах захвата полуострова – это может быть военный или же дипломатический путь.Гаврилов также заверил, что Украина готовится "рано или поздно" атаковать Черноморский флот России, для этого наращивает собственный потенциал и ожидает поставок западных дальнобойных противокорабельных ракет.Ранее о возможных ударах по Крыму заявили в Минобороны Украины и офисе президента Владимира Зеленского. Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что Киев может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства против целей в Крыму. Ими могут стать "системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки".На это заявление отреагировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который пообещал, что для Украины может наступить Судный день в случае ударов по Крыму.

https://crimea.ria.ru/20220717/medvedev-poobeschal-ukraine-sudnyy-den-iz-za-kryma-1123873023.html

https://crimea.ria.ru/20220717/strasti-po-krymskomu-mostu-na-poluostrove-otsenili-novye-ugrozy-1123871755.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), в мире, безопасность республики крым и севастополя