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Киссинджер в разговоре с "Зеленским" оценил шансы Украины "вернуть" Крым
Киссинджер в разговоре с "Зеленским" оценил шансы Украины "вернуть" Крым - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Киссинджер в разговоре с "Зеленским" оценил шансы Украины "вернуть" Крым
В США не верят, что Украина сможет "вернуть" Крым в ходе нынешнего контрнаступления, более того, такие попытки приведут к эскалации конфликта. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T12:21
2023-07-11T12:21
2023-07-11T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В США не верят, что Украина сможет "вернуть" Крым в ходе нынешнего контрнаступления, более того, такие попытки приведут к эскалации конфликта. Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским.По словам бывшего госсекретаря, "решение этого вопроса зашло в тупик". По мнению Киссинджера, можно было бы рассмотреть вопрос проведения "повторного референдума" о статусе полуострова под эгидой ООН. При этом политик напомнил "Зеленскому" о событиях вокруг войны во Вьетнаме и резком изменении общественного мнения в США по этому поводу в течение двух лет – от всесторонней поддержки войны до обвинений в военных преступлениях, когда речь зашла о переговорах.Американские, украинские и британские политики и военные неоднократно заявляли, что целью анонсируемого контрнаступления ВСУ в том числе является захват Крыма.Глава республики Сергей Аксенов в ответ на это заявил, что в Крым украинские боевики ни при каких обстоятельствах не смогут зайти.По мнению военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко, чиновники и военные, которые анонсируют скорые атаки киевского режима на Крым, "живут в виртуальной реальности, которая заточена на создание информационного шума". Для них важно создать красивую "говорильню", убедить потребителя, которого они сознательно, уже ни одно десятилетие приводят в состояние "амебы в болоте", что у них-то в стране все хорошо", убежден аналитик.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не сможет захватить Крым – СальдоВ Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности КрымаВ Госдуме отреагировали на "прозрение" Обамы в отношении Крыма
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Киссинджер в разговоре с "Зеленским" оценил шансы Украины "вернуть" Крым
Киссинджер в разговоре с пранкерами: США не верят в возможность захвата Крыма Украиной
12:21 11.07.2023 (обновлено: 12:22 11.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В США не верят, что Украина сможет "вернуть" Крым в ходе нынешнего контрнаступления, более того, такие попытки приведут к эскалации конфликта. Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Можно ли вернуть Крым? Нет. Я думаю, что возвращение Крыма (Украине – ред.) приведет к эскалации. У нас с вами все время были некоторые публичные разногласия по этому вопросу. Ваш соратник господин Ермак (руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак – ред.) в разговорах со мной упомянул переговоры о прекращении огня и окончательные мирные переговоры. Здесь это невозможно. Мое впечатление от общения с нашими людьми такое: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления", - заявил Киссинджер.
По словам бывшего госсекретаря, "решение этого вопроса зашло в тупик". По мнению Киссинджера, можно было бы рассмотреть вопрос проведения "повторного референдума" о статусе полуострова под эгидой ООН. При этом политик напомнил "Зеленскому" о событиях вокруг войны во Вьетнаме и резком изменении общественного мнения в США по этому поводу в течение двух лет – от всесторонней поддержки войны до обвинений в военных преступлениях, когда речь зашла о переговорах.
Американские, украинские и британские политики и военные неоднократно заявляли, что целью анонсируемого контрнаступления ВСУ в том числе является захват Крыма.
По мнению военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко, чиновники и военные, которые анонсируют скорые атаки киевского режима на Крым
, "живут в виртуальной реальности, которая заточена на создание информационного шума". Для них важно создать красивую "говорильню", убедить потребителя, которого они сознательно, уже ни одно десятилетие приводят в состояние "амебы в болоте", что у них-то в стране все хорошо", убежден аналитик.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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