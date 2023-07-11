https://crimea.ria.ru/20230711/kissindzher-v-razgovore-s-zelenskim-otsenil-shansy-ukrainy-vernut-krym-1129971345.html

Киссинджер в разговоре с "Зеленским" оценил шансы Украины "вернуть" Крым

Киссинджер в разговоре с "Зеленским" оценил шансы Украины "вернуть" Крым - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Киссинджер в разговоре с "Зеленским" оценил шансы Украины "вернуть" Крым

В США не верят, что Украина сможет "вернуть" Крым в ходе нынешнего контрнаступления, более того, такие попытки приведут к эскалации конфликта. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T12:21

2023-07-11T12:21

2023-07-11T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В США не верят, что Украина сможет "вернуть" Крым в ходе нынешнего контрнаступления, более того, такие попытки приведут к эскалации конфликта. Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским.По словам бывшего госсекретаря, "решение этого вопроса зашло в тупик". По мнению Киссинджера, можно было бы рассмотреть вопрос проведения "повторного референдума" о статусе полуострова под эгидой ООН. При этом политик напомнил "Зеленскому" о событиях вокруг войны во Вьетнаме и резком изменении общественного мнения в США по этому поводу в течение двух лет – от всесторонней поддержки войны до обвинений в военных преступлениях, когда речь зашла о переговорах.Американские, украинские и британские политики и военные неоднократно заявляли, что целью анонсируемого контрнаступления ВСУ в том числе является захват Крыма.Глава республики Сергей Аксенов в ответ на это заявил, что в Крым украинские боевики ни при каких обстоятельствах не смогут зайти.По мнению военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко, чиновники и военные, которые анонсируют скорые атаки киевского режима на Крым, "живут в виртуальной реальности, которая заточена на создание информационного шума". Для них важно создать красивую "говорильню", убедить потребителя, которого они сознательно, уже ни одно десятилетие приводят в состояние "амебы в болоте", что у них-то в стране все хорошо", убежден аналитик.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не сможет захватить Крым – СальдоВ Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности КрымаВ Госдуме отреагировали на "прозрение" Обамы в отношении Крыма

https://crimea.ria.ru/20230709/terakt-na-krymskom-mostu-ustroil-kiev---priznanie-minoborony-ukrainy-1129906754.html

https://crimea.ria.ru/20230406/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крым, сша, генри киссинджер, политика, контрнаступление всу, мнения, пранк, новости, в мире