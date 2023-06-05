https://crimea.ria.ru/20230605/ukraina-ne-smozhet-zakhvatit-krym---saldo-1129186932.html
Украина не сможет захватить Крым - Сальдо
Украина не сможет захватить Крым - Сальдо - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Украина не сможет захватить Крым - Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Украины и США не хватит сил захватить Крым. РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T11:18
2023-06-05T11:18
2023-06-05T11:18
владимир сальдо
новые регионы россии
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сво
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новости крыма
сша
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Украины и США не хватит сил захватить Крым.Как заявляли ранее американские и украинские политики и военные, целью анонсируемого контрнаступления ВСУ в том числе является захват Крыма.Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума - 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Нынешние власти Украины считают Крым своей временно оккупированной территорией, страны Западного мира поддерживают в этом Киев.Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". Руководство России подчеркивает, что воссоединение полуострова с Россией произошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ СальдоВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяевСкрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях
https://crimea.ria.ru/20230511/vernus-v-kherson-na-tanke-saldo-otvetil-na-konfiskatsiyu-ego-doma-kievom-1128672046.html
https://crimea.ria.ru/20230605/rossiyskie-voennye-otrazili-popytku-krupnomasshtabnogo-nastupleniya-vsu-1129186165.html
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владимир сальдо, новые регионы россии, херсонская область, сво, крым, новости крыма, сша, контрнаступление всу
Украина не сможет захватить Крым - Сальдо
Сальдо: у Украины и США не хватит сил захватить Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Украины и США не хватит сил захватить Крым.
Как заявляли ранее американские и украинские политики и военные, целью анонсируемого контрнаступления ВСУ в том числе является захват Крыма.
"Говорящие головы из Киева и Вашингтона назначали сроки захвата Крыма еще на конец лета 2022 года, а потом их переносили. Разумеется, захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США. Однако это не значит, что мы можем расслабиться", - сказал Сальдо.
Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума - 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Нынешние власти Украины считают Крым своей временно оккупированной территорией, страны Западного мира поддерживают в этом Киев.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". Руководство России подчеркивает, что воссоединение полуострова с Россией произошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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