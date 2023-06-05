https://crimea.ria.ru/20230605/ukraina-ne-smozhet-zakhvatit-krym---saldo-1129186932.html

Украина не сможет захватить Крым - Сальдо

Украина не сможет захватить Крым - Сальдо - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Украина не сможет захватить Крым - Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Украины и США не хватит сил захватить Крым. РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T11:18

2023-06-05T11:18

2023-06-05T11:18

владимир сальдо

новые регионы россии

херсонская область

сво

крым

новости крыма

сша

контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Украины и США не хватит сил захватить Крым.Как заявляли ранее американские и украинские политики и военные, целью анонсируемого контрнаступления ВСУ в том числе является захват Крыма.Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума - 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Нынешние власти Украины считают Крым своей временно оккупированной территорией, страны Западного мира поддерживают в этом Киев.Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". Руководство России подчеркивает, что воссоединение полуострова с Россией произошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ СальдоВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяевСкрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях

https://crimea.ria.ru/20230511/vernus-v-kherson-na-tanke-saldo-otvetil-na-konfiskatsiyu-ego-doma-kievom-1128672046.html

https://crimea.ria.ru/20230605/rossiyskie-voennye-otrazili-popytku-krupnomasshtabnogo-nastupleniya-vsu-1129186165.html

новые регионы россии

херсонская область

крым

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новые регионы россии, херсонская область, сво, крым, новости крыма, сша, контрнаступление всу