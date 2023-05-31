https://crimea.ria.ru/20230531/vsu-v-okkupirovannom-khersone-vzlamyvayut-kvartiry-v-otsutstvie-khozyaev-1129098190.html

ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяев

ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяев - РИА Новости Крым, 31.05.2023

ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяев

В оккупированном Херсоне военнослужащие ВСУ, помимо мародерства, стали взламывать жилые квартиры в отсутствие хозяев и красть имущество и сбережения. Об этом... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T11:10

2023-05-31T11:10

2023-05-31T11:16

херсон

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В оккупированном Херсоне военнослужащие ВСУ, помимо мародерства, стали взламывать жилые квартиры в отсутствие хозяев и красть имущество и сбережения. Об этом сообщают в экстренных службах региона со ссылкой на данные Нацполиции Украины.Очередной случай произошел накануне, 30 мая, на улице Карбышева в Херсоне. На этот раз от рук украинских боевиков-грабителей пострадал Егор М., 1978 года рождения, лишившийся сбережений и дорогостоящего имущества средь бела дня. В тот же день он обратился к правоохранителям.Отмечается, что соседи мужчины, в квартиру которого ворвались боевики, видели, как военнослужащие взламывают дверь, но побоялись выйти и выяснить, что происходит. Однако сняли произошедшее на видео, которое передали силовикам.Херсонские силовики регулярно сообщают о том, что ВСУ грабят и обворовывают местных жителей, а также мародерствуют в опустевших квартирах. На днях украинские боевики угнали машину у херсонца, а у местной жительницы похитили все денежные сбережения. Также известно о случаях похищений людей: военнослужащие украинской армии хватают мужчин прямо на улицах и увозят в неизвестном направлении. Только за последние дни известно о нескольких таких случаях. Накануне 45-летнего херсонца на глазах у его супруги схватили, скрутили и увезли без объяснения причин незнакомые "лица в военной форме". Утром 10 мая таким способом увезли мужчину на улице Вишневой в Херсоне.Экстренные службы региона призывают людей быть бдительными и осторожными.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской области

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херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, украина, нацполиция украины