Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяев - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230531/vsu-v-okkupirovannom-khersone-vzlamyvayut-kvartiry-v-otsutstvie-khozyaev-1129098190.html
ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяев
ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяев - РИА Новости Крым, 31.05.2023
ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяев
В оккупированном Херсоне военнослужащие ВСУ, помимо мародерства, стали взламывать жилые квартиры в отсутствие хозяев и красть имущество и сбережения. Об этом... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T11:10
2023-05-31T11:16
херсон
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
украина
нацполиция украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111637/25/1116372528_403:369:1348:900_1920x0_80_0_0_0990431202b6734c1664f2ce3a9a032d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В оккупированном Херсоне военнослужащие ВСУ, помимо мародерства, стали взламывать жилые квартиры в отсутствие хозяев и красть имущество и сбережения. Об этом сообщают в экстренных службах региона со ссылкой на данные Нацполиции Украины.Очередной случай произошел накануне, 30 мая, на улице Карбышева в Херсоне. На этот раз от рук украинских боевиков-грабителей пострадал Егор М., 1978 года рождения, лишившийся сбережений и дорогостоящего имущества средь бела дня. В тот же день он обратился к правоохранителям.Отмечается, что соседи мужчины, в квартиру которого ворвались боевики, видели, как военнослужащие взламывают дверь, но побоялись выйти и выяснить, что происходит. Однако сняли произошедшее на видео, которое передали силовикам.Херсонские силовики регулярно сообщают о том, что ВСУ грабят и обворовывают местных жителей, а также мародерствуют в опустевших квартирах. На днях украинские боевики угнали машину у херсонца, а у местной жительницы похитили все денежные сбережения. Также известно о случаях похищений людей: военнослужащие украинской армии хватают мужчин прямо на улицах и увозят в неизвестном направлении. Только за последние дни известно о нескольких таких случаях. Накануне 45-летнего херсонца на глазах у его супруги схватили, скрутили и увезли без объяснения причин незнакомые "лица в военной форме". Утром 10 мая таким способом увезли мужчину на улице Вишневой в Херсоне.Экстренные службы региона призывают людей быть бдительными и осторожными.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской области
херсон
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111637/25/1116372528_148:0:1348:900_1920x0_80_0_0_20c66762a53fa302ccf13b6a74d2b2a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, украина, нацполиция украины
ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяев

ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры и выносят имущество в отсутствие хозяев

11:10 31.05.2023 (обновлено: 11:16 31.05.2023)
 
© Depositphotos / kalinovskyВор взламывает квартиру
Вор взламывает квартиру
© Depositphotos / kalinovsky
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В оккупированном Херсоне военнослужащие ВСУ, помимо мародерства, стали взламывать жилые квартиры в отсутствие хозяев и красть имущество и сбережения. Об этом сообщают в экстренных службах региона со ссылкой на данные Нацполиции Украины.
Очередной случай произошел накануне, 30 мая, на улице Карбышева в Херсоне. На этот раз от рук украинских боевиков-грабителей пострадал Егор М., 1978 года рождения, лишившийся сбережений и дорогостоящего имущества средь бела дня. В тот же день он обратился к правоохранителям.

"В Национальную полицию Украины поступило сообщение о том, что в 12-30 неизвестные лица в военной форме совершили кражу со взломом, похитив 100 тыс. гривен наличными, и ноутбук Asus Tuf Gaming F15, стоимость которого потерпевший оценивает в 16 тыс. гривен", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что соседи мужчины, в квартиру которого ворвались боевики, видели, как военнослужащие взламывают дверь, но побоялись выйти и выяснить, что происходит. Однако сняли произошедшее на видео, которое передали силовикам.
Херсонские силовики регулярно сообщают о том, что ВСУ грабят и обворовывают местных жителей, а также мародерствуют в опустевших квартирах. На днях украинские боевики угнали машину у херсонца, а у местной жительницы похитили все денежные сбережения.
Также известно о случаях похищений людей: военнослужащие украинской армии хватают мужчин прямо на улицах и увозят в неизвестном направлении. Только за последние дни известно о нескольких таких случаях. Накануне 45-летнего херсонца на глазах у его супруги схватили, скрутили и увезли без объяснения причин незнакомые "лица в военной форме". Утром 10 мая таким способом увезли мужчину на улице Вишневой в Херсоне.
Экстренные службы региона призывают людей быть бдительными и осторожными.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо
ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины
Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской области
 
ХерсонВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиУкраинаНацполиция Украины
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41Около 300 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область
12:35В Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины
12:31Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы
12:22В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры
12:09Вывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин
11:55Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ
11:44Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе
11:27Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспорт
11:17Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнес
11:10ВСУ в оккупированном Херсоне взламывают квартиры в отсутствие хозяев
10:55Порывистый ветер и дожди: как работает Керченская переправа 31 мая
10:34Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло
10:24Ливни и подъем рек в Крыму: оперативная информация МЧС
10:13Крым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
09:56Медведев назвал должностных лиц Британии законной целью для России
09:52На территорию Ильского нефтезавода упал беспилотник
09:42ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины
09:29Число погибших и раненых при ударе ВСУ по птицефабрике ЛНР выросло
08:45Что делать при нападении агрессивных собак: четкие рекомендации кинолога
08:17Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги
Лента новостейМолния