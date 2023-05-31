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ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины
ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины - РИА Новости Крым, 31.05.2023
ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины
ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии 12 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив 112 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T09:42
2023-05-31T09:57
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
обстрелы всу
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии 12 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив 112 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.За день ВСУ выпустили 75 снарядов на населенные пункты Корсунка, Крынки, Песчановка, Казачьи Лагеря, Алешки, Новая Збурьевка, а также Кардашинка, которой досталось больше всех – 19 обстрелов.Минувшей ночью под огнем противника оказались города Новая Каховка и Каховка, а также села и поселки Рыбальче, Горностаевка и Малая Лепетиха, на которые в общей сложности выпущено 37 снарядов.Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки выпустили 85 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо
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всу (вооруженные силы украины), херсонская область, обстрелы всу, украина, россия
ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины

ВСУ обстреляли 12 городов и сел левобережья Херсонской области из ствольной артиллерии

09:42 31.05.2023 (обновлено: 09:57 31.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбстрел
Обстрел - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии 12 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив 112 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", – говорится в сообщении.
За день ВСУ выпустили 75 снарядов на населенные пункты Корсунка, Крынки, Песчановка, Казачьи Лагеря, Алешки, Новая Збурьевка, а также Кардашинка, которой досталось больше всех – 19 обстрелов.
Минувшей ночью под огнем противника оказались города Новая Каховка и Каховка, а также села и поселки Рыбальче, Горностаевка и Малая Лепетиха, на которые в общей сложности выпущено 37 снарядов.
Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки выпустили 85 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьОбстрелы ВСУУкраинаРоссия
 
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