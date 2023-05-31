https://crimea.ria.ru/20230531/vsu-nakrylo-ognem-artillerii-12-gorodov-i-sel-khersonschiny-1129093870.html

ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины

ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины - РИА Новости Крым, 31.05.2023

ВСУ накрыло огнем артиллерии 12 городов и сел Херсонщины

ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии 12 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив 112 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T09:42

2023-05-31T09:42

2023-05-31T09:57

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

обстрелы всу

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии 12 городов и сел левобережья Херсонской области, выпустив 112 снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.За день ВСУ выпустили 75 снарядов на населенные пункты Корсунка, Крынки, Песчановка, Казачьи Лагеря, Алешки, Новая Збурьевка, а также Кардашинка, которой досталось больше всех – 19 обстрелов.Минувшей ночью под огнем противника оказались города Новая Каховка и Каховка, а также села и поселки Рыбальче, Горностаевка и Малая Лепетиха, на которые в общей сложности выпущено 37 снарядов.Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки выпустили 85 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо

херсонская область

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), херсонская область, обстрелы всу, украина, россия