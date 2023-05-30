https://crimea.ria.ru/20230530/85-snaryadov-za-sutki-levoberezhe-khersonschiny-pod-obstrelom-vsu-1129068429.html
85 снарядов за сутки: левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ
85 снарядов за сутки: левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 30.05.2023
85 снарядов за сутки: левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ
Украинские войска за сутки обстреляли девять городов и сел левобережья Херсонщины, выпустив 85 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T10:15
2023-05-30T10:15
2023-05-30T10:58
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129038726_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5b02a1a8c5d88c41892fd47ff8c2ff5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки обстреляли девять городов и сел левобережья Херсонщины, выпустив 85 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.И днем, и ночью под огнем ВСУ находился город Голая Пристань. Также накануне в течение дня ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Казачьи Лагеря, Подстепное, Корсунка, Крынки и Саги, выпустив на города и села 57 снарядов из ствольной артиллерии.Еще 28 снарядов было выпущено украинской артиллерией ночью. Под ударом противника оказались также Новая Каховка, Каховка и село Каиры.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ СальдоБили по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина 123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230530/kiev-pod-ognem-moschnye-udary-naneseny-po-pyati-rayonam-1129067105.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129038726_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_71a5229e450b220f99f3608b7ef90426.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, сво
85 снарядов за сутки: левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ
ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии девять городов и сел левобережья Херсонской области
10:15 30.05.2023 (обновлено: 10:58 30.05.2023)