https://crimea.ria.ru/20230530/85-snaryadov-za-sutki-levoberezhe-khersonschiny-pod-obstrelom-vsu-1129068429.html

85 снарядов за сутки: левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ

85 снарядов за сутки: левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 30.05.2023

85 снарядов за сутки: левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ

Украинские войска за сутки обстреляли девять городов и сел левобережья Херсонщины, выпустив 85 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T10:15

2023-05-30T10:15

2023-05-30T10:58

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новые регионы россии

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки обстреляли девять городов и сел левобережья Херсонщины, выпустив 85 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.И днем, и ночью под огнем ВСУ находился город Голая Пристань. Также накануне в течение дня ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Казачьи Лагеря, Подстепное, Корсунка, Крынки и Саги, выпустив на города и села 57 снарядов из ствольной артиллерии.Еще 28 снарядов было выпущено украинской артиллерией ночью. Под ударом противника оказались также Новая Каховка, Каховка и село Каиры.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ СальдоБили по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина 123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230530/kiev-pod-ognem-moschnye-udary-naneseny-po-pyati-rayonam-1129067105.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, сво