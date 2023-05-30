Рейтинг@Mail.ru
85 снарядов за сутки: левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230530/85-snaryadov-za-sutki-levoberezhe-khersonschiny-pod-obstrelom-vsu-1129068429.html
85 снарядов за сутки: левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ
85 снарядов за сутки: левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 30.05.2023
85 снарядов за сутки: левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ
Украинские войска за сутки обстреляли девять городов и сел левобережья Херсонщины, выпустив 85 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T10:15
2023-05-30T10:58
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129038726_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5b02a1a8c5d88c41892fd47ff8c2ff5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки обстреляли девять городов и сел левобережья Херсонщины, выпустив 85 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.И днем, и ночью под огнем ВСУ находился город Голая Пристань. Также накануне в течение дня ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Казачьи Лагеря, Подстепное, Корсунка, Крынки и Саги, выпустив на города и села 57 снарядов из ствольной артиллерии.Еще 28 снарядов было выпущено украинской артиллерией ночью. Под ударом противника оказались также Новая Каховка, Каховка и село Каиры.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ СальдоБили по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина 123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230530/kiev-pod-ognem-moschnye-udary-naneseny-po-pyati-rayonam-1129067105.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129038726_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_71a5229e450b220f99f3608b7ef90426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, сво
85 снарядов за сутки: левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ

ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии девять городов и сел левобережья Херсонской области

10:15 30.05.2023 (обновлено: 10:58 30.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбстрел
Обстрел - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки обстреляли девять городов и сел левобережья Херсонщины, выпустив 85 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
И днем, и ночью под огнем ВСУ находился город Голая Пристань. Также накануне в течение дня ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Казачьи Лагеря, Подстепное, Корсунка, Крынки и Саги, выпустив на города и села 57 снарядов из ствольной артиллерии.
Еще 28 снарядов было выпущено украинской артиллерией ночью. Под ударом противника оказались также Новая Каховка, Каховка и село Каиры.
"Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", – говорится в сообщении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что сейчас происходит в Херсоне – ответ Сальдо
Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина
123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ
Виталий Кличко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
09:05
Киев под огнем: мощные удары нанесены по пяти районам - Кличко
Херсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовые регионы РоссииСВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:37Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причина
11:28Как работает переправа 30 мая
11:05Скрутили и увезли: ВСУ продолжают похищать мужчин на занятых территориях
10:42Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду
10:1585 снарядов за сутки: левобережье Херсонщины под обстрелом ВСУ
10:05Когда закончат капремонт Пролетарской в Симферополе
09:55Шторм в Крыму: ливни подтопили несколько домов и участков
09:48Собянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на Москву
09:33Атака беспилотников на Москву: в Минобороны сделали заявление
09:05Киев под огнем: мощные удары нанесены по пяти районам - Кличко
08:43Почему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО
08:39В междугородних автобусах Крыма установят валидаторы
08:03Выборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь Россия
07:14Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известно
07:03Заброшка-притон у вас по соседству: кто в ответе за безопасность
00:01Грозы, град и шквалистый ветер: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 30 мая
23:12Салгир разольется: в Крыму предупредили о риске подтоплений
22:24Села Симферопольского района обесточены из-за непогоды
22:01Главные новости Крыма: 29 мая
Лента новостейМолния