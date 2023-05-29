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123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ
123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ - РИА Новости Крым, 29.05.2023
123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ
ВСУ за минувшие сутки выпустили 123 снаряда по городам и селам, расположенным на левом берегу Херсонской области, обстрелам из ствольной артиллерии подверглись... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T11:24
2023-05-29T11:24
2023-05-29T11:24
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
происшествия
новости
херсонская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки выпустили 123 снаряда по городам и селам, расположенным на левом берегу Херсонской области, обстрелам из ствольной артиллерии подверглись 13 населенных пунктов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.Мирное население под обстреламиТакже минувшей ночью украинские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке и Каховке, Васильевке и Кардашинке. В общей сложности из ствольной артиллерии по этим населенным пунктам было выпущено 32 снаряда.Сейчас в городах и селах левобережной части Херсонской области экстренные службы устанавливают наличие жертв среди мирного населения и масштабы разрушений инфраструктуры от преступных действий киевского режима.Нанесли удар по технике ВСУКроме того, минувшей ночью артиллерийский удар пришелся по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне Херсон."В результате артиллерийского удара 14 военнослужащих ВСУ погибло, десять боевиков получили ранения различной степени тяжести. Выведены из строя десять единиц автомобильной техники", - уточнили в ведомстве.Накануне сообщалось, что вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 550 военных ВСУ, более 20 единиц техники, а также пять складов противника с вооружением и боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Как живет в эвакуации Херсонский университетБоевики ВСУ угнали "ГАЗель" у жителя ХерсонаЛавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и Донбасс
https://crimea.ria.ru/20230529/moschnyy-udar-po-khmelnitskomu-razbity-pyat-edinits-aviatekhniki-i-vpp-1129036791.html
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, происшествия, новости, херсонская область, новые регионы россии
123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ
ВСУ выпустили по левому берегу Херсонской области 123 снаряда из ствольной артиллерии
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки выпустили 123 снаряда по городам и селам, расположенным на левом берегу Херсонской области, обстрелам из ствольной артиллерии подверглись 13 населенных пунктов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.
Мирное население под обстрелами
"Вчера в течении дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии девять снарядов по населенному пункту Корсунка, семь снарядов по населенному пункту Солонцы, восемь - по Песчановке, по селу Новая Збурьевка было выпущено 12 снарядов, по Днепрянам – 19, а по Алешкам -11 снарядов. Кроме того, по населенному пункту Кардашинка было выпущено 9 снарядов, по Сагам - 7 снарядов, по городу Голая Пристань боевики выпустили 9 снарядов", - отметили в экстренных службах.
Также минувшей ночью украинские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке и Каховке, Васильевке и Кардашинке. В общей сложности из ствольной артиллерии по этим населенным пунктам было выпущено 32 снаряда.
Сейчас в городах и селах левобережной части Херсонской области экстренные службы устанавливают наличие жертв среди мирного населения и масштабы разрушений инфраструктуры от преступных действий киевского режима.
Нанесли удар по технике ВСУ
"Днем артиллерийским огнем в районе Чернобаевки уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом", - отметили в экстренных службах региона.
Кроме того, минувшей ночью артиллерийский удар пришелся по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне Херсон.
"В результате артиллерийского удара 14 военнослужащих ВСУ погибло, десять боевиков получили ранения различной степени тяжести. Выведены из строя десять единиц автомобильной техники", - уточнили в ведомстве.
Накануне сообщалось,
что вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 550 военных ВСУ, более 20 единиц техники, а также пять складов противника с вооружением и боеприпасами.
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