https://crimea.ria.ru/20230529/123-snaryada-sela-i-goroda-khersonskoy-oblasti-vnov-pod-udarom-vsu-1129039678.html

123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ

123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ - РИА Новости Крым, 29.05.2023

123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ

ВСУ за минувшие сутки выпустили 123 снаряда по городам и селам, расположенным на левом берегу Херсонской области, обстрелам из ствольной артиллерии подверглись... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T11:24

2023-05-29T11:24

2023-05-29T11:24

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

происшествия

новости

херсонская область

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки выпустили 123 снаряда по городам и селам, расположенным на левом берегу Херсонской области, обстрелам из ствольной артиллерии подверглись 13 населенных пунктов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в экстренных службах региона.Мирное население под обстреламиТакже минувшей ночью украинские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке и Каховке, Васильевке и Кардашинке. В общей сложности из ствольной артиллерии по этим населенным пунктам было выпущено 32 снаряда.Сейчас в городах и селах левобережной части Херсонской области экстренные службы устанавливают наличие жертв среди мирного населения и масштабы разрушений инфраструктуры от преступных действий киевского режима.Нанесли удар по технике ВСУКроме того, минувшей ночью артиллерийский удар пришелся по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне Херсон."В результате артиллерийского удара 14 военнослужащих ВСУ погибло, десять боевиков получили ранения различной степени тяжести. Выведены из строя десять единиц автомобильной техники", - уточнили в ведомстве.Накануне сообщалось, что вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 550 военных ВСУ, более 20 единиц техники, а также пять складов противника с вооружением и боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Как живет в эвакуации Херсонский университетБоевики ВСУ угнали "ГАЗель" у жителя ХерсонаЛавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и Донбасс

https://crimea.ria.ru/20230529/moschnyy-udar-po-khmelnitskomu-razbity-pyat-edinits-aviatekhniki-i-vpp-1129036791.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, происшествия, новости, херсонская область, новые регионы россии