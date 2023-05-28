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Полтысячи погибших боевиков и уничтоженные склады – ход спецоперации

Полтысячи погибших боевиков и уничтоженные склады – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Полтысячи погибших боевиков и уничтоженные склады – ход спецоперации

Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 550 военных ВСУ, более 20 единиц техники, а также пять складов... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T15:01

2023-05-28T15:01

2023-05-28T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили за сутки около 550 военных ВСУ, более 20 единиц техники, а также пять складов противника с вооружением и боеприпасами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеНа Купянском направлении российские войска нанесли удар по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.В результате противник потерял более 30 военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа. Кроме того, в Черниговской и Харьковской областях уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого "иностранного легиона".Красно-Лиманское направление"На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Торское, Терны ДНР, Невское и Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.Уничтожено порядка 65 украинских боевиков, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".Донецкое направлениеНа Донецком направлении подразделения, авиация и артиллерия "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 340 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.В районах Георгиевки и Краматорска ДНР уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и оперативно-тактической группы "Лиман".Южно-Донецкое, Херсонское и Запорожское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли удары по подразделениям противника в районах Новоандреевки, Новоданиловки, Червоного Запорожской области и Водяного ДНР.В результате потери ВСУ составили более 100 военнослужащих и четыре автомобиля.Также в Запорожской области уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.На Херсонском направлении уничтожено до 10 украинских военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО за сутки перехватила три ракеты Storm ShadowАвиация России разбомбила пункты дислокации "иностранного легиона" и ВСУРазбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВО

https://crimea.ria.ru/20230528/lavrov-otsenil-somneniya-ssha-v-vozmozhnosti-kieva-vernut-krym-i-donbass-1129023491.html

https://crimea.ria.ru/20230527/sorvana-popytka-proryva-diversionno-shturmovoy-gruppy-vsu-1129002418.html

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