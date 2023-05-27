https://crimea.ria.ru/20230527/razbity-punkty-upravleniya-vsu-i-unichtozheny-500-chelovek-khronika-svo-1129012910.html

Разбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВО

Разбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВО - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Разбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВО

Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации 500 украинских боевиков и около 40 единиц военной техники противника, пресечены действия ДРГ и... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T16:46

2023-05-27T16:46

2023-05-27T16:46

сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации 500 украинских боевиков и около 40 единиц военной техники противника, пресечены действия ДРГ и выведена из строя иностранная военная техника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеАктивными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские силы в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области. А возле Новоселовского в Луганской Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.Кроме того, в районе Стельмаховки разбит склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.Красный ЛиманНа этом направлении действует группировка сил "Центр". Российские подразделения нанесли удары по силам противника возле донецких Ямполовки и Серебрянки, а также у луганской Червоной Дибровы.Донецкое направлениеВ результате ударов авиации и артиллерии "Южной" группировки войск за прошедшие сутки здесь ликвидировано более 260 украинских военнослужащих и десять единиц военной техники.Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики разбит склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.Южно-Донецкое и Запорожское направленияГруппировка сил "Восток", сосредоточенная на этих направлениях, поразила украинские подразделения возле Новомихайловки в ДНР, Малой Токмачки, Марфополя и Комсомольского Запорожской области.Также в районах населенных пунктов Новомихайловка и Степовое уничтожены два украинских склада боеприпасов.Херсонское направлениеНа этом направлении в ходе огневого поражения ликвидированы около 10 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Кроме того, разбиты два пункта управления ВСУ.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, две ракеты HARM, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 12 беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила подразделения ВСУ на Донецком направленииГрупповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в НиколаевеРоссийские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, россия