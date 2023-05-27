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Разбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВО - РИА Новости Крым, 27.05.2023
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Разбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВО
Разбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВО - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Разбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВО
Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации 500 украинских боевиков и около 40 единиц военной техники противника, пресечены действия ДРГ и... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T16:46
2023-05-27T16:46
сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации 500 украинских боевиков и около 40 единиц военной техники противника, пресечены действия ДРГ и выведена из строя иностранная военная техника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеАктивными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские силы в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области. А возле Новоселовского в Луганской Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.Кроме того, в районе Стельмаховки разбит склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.Красный ЛиманНа этом направлении действует группировка сил "Центр". Российские подразделения нанесли удары по силам противника возле донецких Ямполовки и Серебрянки, а также у луганской Червоной Дибровы.Донецкое направлениеВ результате ударов авиации и артиллерии "Южной" группировки войск за прошедшие сутки здесь ликвидировано более 260 украинских военнослужащих и десять единиц военной техники.Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики разбит склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.Южно-Донецкое и Запорожское направленияГруппировка сил "Восток", сосредоточенная на этих направлениях, поразила украинские подразделения возле Новомихайловки в ДНР, Малой Токмачки, Марфополя и Комсомольского Запорожской области.Также в районах населенных пунктов Новомихайловка и Степовое уничтожены два украинских склада боеприпасов.Херсонское направлениеНа этом направлении в ходе огневого поражения ликвидированы около 10 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Кроме того, разбиты два пункта управления ВСУ.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, две ракеты HARM, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 12 беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила подразделения ВСУ на Донецком направленииГрупповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в НиколаевеРоссийские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"
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сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, россия
Разбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВО

Российские военные уничтожили 500 боевиков и разбили пункты управления ВСУ

16:46 27.05.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации 500 украинских боевиков и около 40 единиц военной техники противника, пресечены действия ДРГ и выведена из строя иностранная военная техника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах", - говорится в сообщении.

Купянское направление

Активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские силы в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области. А возле Новоселовского в Луганской Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
"За сутки уничтожено более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, в районе Стельмаховки разбит склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.

Красный Лиман

На этом направлении действует группировка сил "Центр". Российские подразделения нанесли удары по силам противника возле донецких Ямполовки и Серебрянки, а также у луганской Червоной Дибровы.
"В течение суток на данном направлении уничтожено около 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.

Донецкое направление

В результате ударов авиации и артиллерии "Южной" группировки войск за прошедшие сутки здесь ликвидировано более 260 украинских военнослужащих и десять единиц военной техники.
Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики разбит склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Южно-Донецкое и Запорожское направления

Группировка сил "Восток", сосредоточенная на этих направлениях, поразила украинские подразделения возле Новомихайловки в ДНР, Малой Токмачки, Марфополя и Комсомольского Запорожской области.
"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 120 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - проинформировали в оборонном ведомстве.
Также в районах населенных пунктов Новомихайловка и Степовое уничтожены два украинских склада боеприпасов.

Херсонское направление

На этом направлении в ходе огневого поражения ликвидированы около 10 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Кроме того, разбиты два пункта управления ВСУ.
"В районах населенных пунктов Верхнекаменское и Торецк Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ", - добавили в ведомстве.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, две ракеты HARM, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 12 беспилотников.
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