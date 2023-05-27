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Армия России разгромила подразделения ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 27.05.2023
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Армия России разгромила подразделения ВСУ на Донецком направлении
Армия России разгромила подразделения ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Армия России разгромила подразделения ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие группировки "Южная" уничтожили на Донецком направлении за сутки более 260 украинских военных и разбили 10 единиц техники. Об этом... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T15:46
2023-05-27T15:48
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки "Южная" уничтожили на Донецком направлении за сутки более 260 украинских военных и разбили 10 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России.В районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских войск.Как сообщалось, накануне российские военные ликвидировали в зоне спецоперации порядка 450 украинских боевиков и около 30 единиц военной техники противника, а также пресекли действия двух ДРГ. Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении – порядка 200-300 человек ежесуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще около 450 военныхРоссийские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУОшеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230527/sorvana-popytka-proryva-diversionno-shturmovoy-gruppy-vsu-1129002418.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сво, армия и флот, новости, донецкая народная республика (днр)
Армия России разгромила подразделения ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: Киев за сутки потерял на Донецком направлении более 260 военных

15:46 27.05.2023 (обновлено: 15:48 27.05.2023)
 
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Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки "Южная" уничтожили на Донецком направлении за сутки более 260 украинских военных и разбили 10 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России.
"На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.
В районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских войск.
Как сообщалось, накануне российские военные ликвидировали в зоне спецоперации порядка 450 украинских боевиков и около 30 единиц военной техники противника, а также пресекли действия двух ДРГ. Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении – порядка 200-300 человек ежесуточно.
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