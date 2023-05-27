https://crimea.ria.ru/20230527/armiya-rossii-razgromila-podrazdeleniya-vsu-na-donetskom-napravlenii-1129012072.html

Армия России разгромила подразделения ВСУ на Донецком направлении

Армия России разгромила подразделения ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Армия России разгромила подразделения ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие группировки "Южная" уничтожили на Донецком направлении за сутки более 260 украинских военных и разбили 10 единиц техники. Об этом... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T15:46

2023-05-27T15:46

2023-05-27T15:48

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

сво

армия и флот

новости

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки "Южная" уничтожили на Донецком направлении за сутки более 260 украинских военных и разбили 10 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России.В районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских войск.Как сообщалось, накануне российские военные ликвидировали в зоне спецоперации порядка 450 украинских боевиков и около 30 единиц военной техники противника, а также пресекли действия двух ДРГ. Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении – порядка 200-300 человек ежесуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще около 450 военныхРоссийские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУОшеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230527/sorvana-popytka-proryva-diversionno-shturmovoy-gruppy-vsu-1129002418.html

донецкая народная республика (днр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сво, армия и флот, новости, донецкая народная республика (днр)