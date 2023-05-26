https://crimea.ria.ru/20230526/vsu-poteryali-esche-okolo-450-voennykh-1128993167.html

ВСУ потеряли еще около 450 военных

ВСУ потеряли еще около 450 военных - РИА Новости Крым, 26.05.2023

ВСУ потеряли еще около 450 военных

Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации порядка 450 украинских боевиков и около 30 единиц военной техники противника, пресечены действия двух РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T16:35

2023-05-26T16:35

2023-05-26T16:40

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потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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новости

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации порядка 450 украинских боевиков и около 30 единиц военной техники противника, пресечены действия двух ДРГ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеОгнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Двуречная и Кисловка Харьковской области. А возле сел Масютовка и Ивановка пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп."Потери противника составили около 35 украинских военнослужащих, а также три автомобиля и гаубица "Мста-Б", - проинформировали в ведомстве.Красный ЛиманНа этом направлении группировка войск "Центр" нанесла удар по силам противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.Донецкое направлениеВ результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений группировки войск "Южная" в течение суток уничтожено около 190 украинских военнослужащих. Также разбиты две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубица Д-30.В районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.Южно-Донецкое и Запорожское направленияАвиационными и артиллерийскими ударами группировки войск "Восток" поражены подразделения противника возле города Орехов и села Малая Токмачка Запорожской области, а также в районе Новоселки Луганской Народной Республики.Херсонское направлениеВ результате огневого поражения в течение суток уничтожено около 30 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Акация".В районе населенного пункта Новониколаевка Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей "СТ-68УМ".В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУРоссийские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"Ошеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230514/strashno-krasivo-krymskie-artilleristy-v-zone-svo-1128666249.html

луганская народная республика (лнр)

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