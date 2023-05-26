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ВСУ потеряли еще около 450 военных - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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ВСУ потеряли еще около 450 военных
ВСУ потеряли еще около 450 военных - РИА Новости Крым, 26.05.2023
ВСУ потеряли еще около 450 военных
Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации порядка 450 украинских боевиков и около 30 единиц военной техники противника, пресечены действия двух РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T16:35
2023-05-26T16:40
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
сво
новости
ск россии по днр
луганская народная республика (лнр)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации порядка 450 украинских боевиков и около 30 единиц военной техники противника, пресечены действия двух ДРГ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеОгнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Двуречная и Кисловка Харьковской области. А возле сел Масютовка и Ивановка пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп."Потери противника составили около 35 украинских военнослужащих, а также три автомобиля и гаубица "Мста-Б", - проинформировали в ведомстве.Красный ЛиманНа этом направлении группировка войск "Центр" нанесла удар по силам противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.Донецкое направлениеВ результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений группировки войск "Южная" в течение суток уничтожено около 190 украинских военнослужащих. Также разбиты две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубица Д-30.В районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.Южно-Донецкое и Запорожское направленияАвиационными и артиллерийскими ударами группировки войск "Восток" поражены подразделения противника возле города Орехов и села Малая Токмачка Запорожской области, а также в районе Новоселки Луганской Народной Республики.Херсонское направлениеВ результате огневого поражения в течение суток уничтожено около 30 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Акация".В районе населенного пункта Новониколаевка Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей "СТ-68УМ".В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУРоссийские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"Ошеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), сво, новости, ск россии по днр, луганская народная республика (лнр), украина, россия
ВСУ потеряли еще около 450 военных

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 450 военных и почти 30 единиц боевой техники

16:35 26.05.2023 (обновлено: 16:40 26.05.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили в зоне спецоперации порядка 450 украинских боевиков и около 30 единиц военной техники противника, пресечены действия двух ДРГ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Купянское направление

Огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Двуречная и Кисловка Харьковской области. А возле сел Масютовка и Ивановка пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
"Потери противника составили около 35 украинских военнослужащих, а также три автомобиля и гаубица "Мста-Б", - проинформировали в ведомстве.

Красный Лиман

На этом направлении группировка войск "Центр" нанесла удар по силам противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
"За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в Минобороны.
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Донецкое направление

В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений группировки войск "Южная" в течение суток уничтожено около 190 украинских военнослужащих. Также разбиты две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубица Д-30.
В районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Южно-Донецкое и Запорожское направления

Авиационными и артиллерийскими ударами группировки войск "Восток" поражены подразделения противника возле города Орехов и села Малая Токмачка Запорожской области, а также в районе Новоселки Луганской Народной Республики.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Херсонское направление

В результате огневого поражения в течение суток уничтожено около 30 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Акация".
В районе населенного пункта Новониколаевка Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей "СТ-68УМ".
В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.
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16:35ВСУ потеряли еще около 450 военных
15:47Российские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"
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