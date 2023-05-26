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Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУ
Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили групповым ракетным ударом склады боеприпасов украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T15:17
2023-05-26T15:17
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили групповым ракетным ударом склады боеприпасов украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Как сообщалось, мощные взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях и других регионах Украины. Воздушная тревога звучала по всей стране. По информации украинских властей, в результате ударов повреждены объекты энергетики и инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сверхтяжелая ночь": сильные взрывы прогремели в городах УкраиныВ Киеве и Харькове прогремели мощные взрывыГрупповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве
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4.7
96
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс)
Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы РФ групповым ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУ

15:17 26.05.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили групповым ракетным ударом склады боеприпасов украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск", - говорится в сообщении.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
Как сообщалось, мощные взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях и других регионах Украины. Воздушная тревога звучала по всей стране. По информации украинских властей, в результате ударов повреждены объекты энергетики и инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Министерство обороны РФСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияНовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флотВоздушно-космический силы (ВКС)
 
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