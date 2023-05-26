https://crimea.ria.ru/20230526/rossiyskie-voennye-raketnym-udarom-unichtozhili-sklady-boepripasov-vsu-1128989542.html

Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУ

Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Российские военные ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили групповым ракетным ударом склады боеприпасов украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T15:17

2023-05-26T15:17

2023-05-26T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили групповым ракетным ударом склады боеприпасов украинских войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.Как сообщалось, мощные взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях и других регионах Украины. Воздушная тревога звучала по всей стране. По информации украинских властей, в результате ударов повреждены объекты энергетики и инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сверхтяжелая ночь": сильные взрывы прогремели в городах УкраиныВ Киеве и Харькове прогремели мощные взрывыГрупповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс)