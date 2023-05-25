https://crimea.ria.ru/20230525/v-kieve-i-kharkove-progremeli-moschnye-vzryvy-1128949931.html

В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы

В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 25.05.2023

В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы

В Киеве, Харькове и в Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания. РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T08:55

2023-05-25T08:55

2023-05-25T09:05

взрыв

киев

харьков

хмельницкий

винницкая область

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украина

сво

армия и флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. В Киеве, Харькове и в Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.По данным СМИ, взрывы прогремели в украинской столице в ночь на 25 мая, незадолго до этого местные власти заявили о работе ПВО в области из-за возможных беспилотных атак.Кроме того, ночью взрывы были слышны в Хмельницкой области в Харькове. В Хмельницкой, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Ровненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновецкой областях звучала воздушная тревога.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в Киеве и других городах УкраиныСильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах УкраиныРоссийские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве

киев

харьков

хмельницкий

винницкая область

житомир

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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взрыв, киев, харьков, хмельницкий, винницкая область, житомир, украина, сво, армия и флот, новости