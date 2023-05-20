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Мощные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
Мощные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Мощные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
Мощные взрывы прогремели в ночь на четверг в Киеве, Черниговской и Житомирской областях Украины. Есть повреждения объектов инфраструктуры, сообщают украинские... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T10:17
2023-05-20T10:17
2023-05-20T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в ночь на четверг в Киеве, Черниговской и Житомирской областях Украины. Есть повреждения объектов инфраструктуры, сообщают украинские власти и местные СМИ.Ночные взрывы в КиевеПо данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Киеве объявили в 0:41 мск. Местные СМИ сообщили о ряде сильных взрывов.Другие регионы УкрианыВзрывы в ночь на 20 мая были слышны также в Черниговской и Житомирской областях Украины, пишут украинские СМИ.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 0:25 мск, а в Житомирской в 0:59 мск. Кроме того, около полуночи тревожные сигналы звучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Во взорванном арсенале в Хмельницком была "грязная бомба" - мнение >>Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах УкраиныРоссийские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в КиевеГрупповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве
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РИА Новости Крым
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Мощные взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
Ночью в Киеве, Черниговской и Житомирской областях Украины прогремели взрывы
10:17 20.05.2023 (обновлено: 10:18 20.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в ночь на четверг в Киеве, Черниговской и Житомирской областях Украины. Есть повреждения объектов инфраструктуры, сообщают украинские власти и местные СМИ.
Ночные взрывы в Киеве
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Киеве объявили в 0:41 мск. Местные СМИ сообщили о ряде сильных взрывов.
"Возгорание вследствие падения обломков в Днепровском районе столицы", - написал в ночь на 20 мая в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Другие регионы Укрианы
Взрывы в ночь на 20 мая были слышны также в Черниговской и Житомирской областях Украины, пишут украинские СМИ.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 0:25 мск, а в Житомирской в 0:59 мск. Кроме того, около полуночи тревожные сигналы звучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
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