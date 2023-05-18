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Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины

Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины

Мощные взрывы прогремели в ночь на четверг в Киеве, Одессе, Хмельницкой области и других регионах Украины. Есть повреждения объектов инфраструктуры, сообщают... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T11:11

2023-05-18T11:11

2023-05-18T11:11

взрыв

украина

одесса

киев

хмельницкий

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в ночь на четверг в Киеве, Одессе, Хмельницкой области и других регионах Украины. Есть повреждения объектов инфраструктуры, сообщают украинские власти и местные СМИ.Взрыв в Хмельницкой областиВласти Хмельницкой области сообщили о взрывах на объекте инфраструктуры. Как проинформировали в областной военной администрации, объект поврежден, однако масштабы не уточняются.Взрывы в КиевеМэр украинской столицы Виталий Кличко в четверг рано утром также сообщил о серии взрывов, работе ПВО и падении обломков сбитой ракеты. По его информации, удары наносились по объектам в Дарницком, Деснянском и Днепропетровском районах города, а также в Киевской области.Взрывы в ОдессеВ военной администрации Одесской области проинформировали о взрывах на промышленных объектах. Глава областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале написал, что объекты получили повреждения, однако не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь.Накануне вечером украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе и области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.Воздушная тревога звучала ночью во всех регионах страны. Местные власти и украинские СМИ также писали о "прилетах" в Винницкой, Харьковской и других областях, однако подробных данных не приводилось.Как сообщалось, накануне Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. Цели удара достигнуты, назначенный объект поражен, подчеркнули в Минобороны.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в КиевеНочные удары по инфраструктуре Украины – что известноГрупповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве

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украина

одесса

киев

хмельницкий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, украина, одесса, киев, хмельницкий, сво, новости