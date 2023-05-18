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Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины
Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины
Мощные взрывы прогремели в ночь на четверг в Киеве, Одессе, Хмельницкой области и других регионах Украины. Есть повреждения объектов инфраструктуры, сообщают... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T11:11
2023-05-18T11:11
2023-05-18T11:11
взрыв
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в ночь на четверг в Киеве, Одессе, Хмельницкой области и других регионах Украины. Есть повреждения объектов инфраструктуры, сообщают украинские власти и местные СМИ.Взрыв в Хмельницкой областиВласти Хмельницкой области сообщили о взрывах на объекте инфраструктуры. Как проинформировали в областной военной администрации, объект поврежден, однако масштабы не уточняются.Взрывы в КиевеМэр украинской столицы Виталий Кличко в четверг рано утром также сообщил о серии взрывов, работе ПВО и падении обломков сбитой ракеты. По его информации, удары наносились по объектам в Дарницком, Деснянском и Днепропетровском районах города, а также в Киевской области.Взрывы в ОдессеВ военной администрации Одесской области проинформировали о взрывах на промышленных объектах. Глава областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале написал, что объекты получили повреждения, однако не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь.Накануне вечером украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе и области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.Воздушная тревога звучала ночью во всех регионах страны. Местные власти и украинские СМИ также писали о "прилетах" в Винницкой, Харьковской и других областях, однако подробных данных не приводилось.Как сообщалось, накануне Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. Цели удара достигнуты, назначенный объект поражен, подчеркнули в Минобороны.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в КиевеНочные удары по инфраструктуре Украины – что известноГрупповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве
https://crimea.ria.ru/20230515/vrio-glavy-mvd-lnr-i-esche-6-chelovek-postradali-pri-vzryve-v-luganske-1128733320.html
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взрыв, украина, одесса, киев, хмельницкий, сво, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в ночь на четверг в Киеве, Одессе, Хмельницкой области и других регионах Украины. Есть повреждения объектов инфраструктуры, сообщают украинские власти и местные СМИ.
Взрыв в Хмельницкой области
Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах на объекте инфраструктуры. Как проинформировали в областной военной администрации, объект поврежден, однако масштабы не уточняются.
"Раздалась серия взрывов. Работали силы ПВО. Кроме того, к сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале обладминистрации.
Взрывы в Киеве
Мэр украинской столицы Виталий Кличко в четверг рано утром также сообщил о серии взрывов, работе ПВО и падении обломков сбитой ракеты. По его информации, удары наносились по объектам в Дарницком, Деснянском и Днепропетровском районах города, а также в Киевской области.
"Несколько взрывов в столице. В Дарницком и Днепровском районах, - написал он в своем Telegram-канале. - Возгорание в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно – взрыв также в Деснянском районе".
Взрывы в Одессе
В военной администрации Одесской области проинформировали о взрывах на промышленных объектах. Глава областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале написал, что объекты получили повреждения, однако не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь.
"Две сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения", - написал он.
Накануне вечером украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе и области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Воздушная тревога звучала ночью во всех регионах страны. Местные власти и украинские СМИ также писали о "прилетах" в Винницкой, Харьковской и других областях, однако подробных данных не приводилось.
Как сообщалось, накануне Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар
высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. Цели удара достигнуты, назначенный объект поражен, подчеркнули в Минобороны.
Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
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