https://crimea.ria.ru/20230526/sverkhtyazhelaya-noch-silnye-vzryvy-progremeli-v-gorodakh-ukrainy-1128971600.html

"Сверхтяжелая ночь": сильные взрывы прогремели в городах Украины

"Сверхтяжелая ночь": сильные взрывы прогремели в городах Украины - РИА Новости Крым, 26.05.2023

"Сверхтяжелая ночь": сильные взрывы прогремели в городах Украины

Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях и других регионах Украины, воздушная тревога звучала по всей... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T09:41

2023-05-26T09:41

2023-05-26T09:41

украина

сво

новости

взрыв

киев

днепропетровск

днепропетровская область

харьковская область

винницкая область

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях и других регионах Украины, воздушная тревога звучала по всей стране. Об этом сообщают украинские власти и СМИ.Взрывы Днепропетровской областиО массовых прилетах и разрушениях сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его информации, взрывы произошли в Днепре, Никополе и Марганце."Сверхтяжелая ночь. Было громко… Досталось Днепру. Пожар произошел на двух частных предприятиях. Изуродована заправка. Серьезным разрушениям также подверглось транспортное предприятие", - написал он в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в Никополе и Марганце без пострадавших, обследование территории на предмет разрушений продолжается.Взрывы в Киеве и Киевской областиНеспокойная ночь была в Киеве и Киевской области. Воздушную тревогу там объявили около трех часов ночи, а в четыре утра местные власти сообщили о взрывах и работе ПВО."Повышенная ракетная опасность! В регионе работает противовоздушная оборона", - говорится в Telegram-канале обладминистрации.Информации о попаданиях и разрушениях на данный момент нет.Удары по Винницкой областиО прилетах сообщил и глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов. Однако, по его словам, удары пришлись, преимущественно, по восточной части страны."Очередная ночная атака началась 25 мая в 22:00 и продолжалась до 5:00 26 мая. На этот раз сместилось направление удара на восток, под атаку попали объекты критической инфраструктуры и сил обороны Украины", - написал он в своем Telegram-канале.Прилеты по Харьковской областиВзрывы прогремели ночью в городах Мерефа и Изюм Харьковской области, проинформировал глава обладминистрации Олег Синегубов.По его информации, в Мерефе повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. "Предварительно, в результате ночных ударов никто не пострадал", - отметил он в своих соцсетях.И добавил, что под обстрел попали и другие населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.По данным министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывыСильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах УкраиныРоссийские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве

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харьковская область

винницкая область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сво, новости, взрыв, киев, днепропетровск, днепропетровская область, харьковская область, винницкая область, армия и флот